Copa do Mundo Feminina 2023: conheça as principais adversárias do Brasil na luta pelo título

A Copa do Mundo de futebol feminino começa nesta quinta-feira (20) na Austrália e na Nova Zelândia. A Seleção Brasileira vai em busca de seu primeiro título do torneio, mas não terá vida fácil na competição, já que outras seleções tradicionais também estão na disputa.

O Diário do Nordeste listou cinco principais seleções que devem largar na frente na busca pelo título mundial: Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Espanha. Confira um panorama geral e os destaques de cada uma dessas seleções:

1. ESTADOS UNIDOS

Legenda: Alex Morgan é um dos destaques dos EUA Foto: Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A seleção de futebol feminino dos Estados Unidos é a maior campeã da história da Copa do Mundo da categoria. São quatro títulos conquistados até o momento, em 1991, 1999, 2015 e 2019. Além disso, os EUA somam um vice-campeonato, além de três terceiros lugares.

Um dos principais nomes da seleção é a atacante Alex Morgan, de 34 anos. Considerada um dos maiores nomes da categoria, a jogadora participou dos dois últimos títulos da Copa do Mundo conquistados pelos Estados Unidos, em 2015 e em 2019.

2. INGLATERRA

A Inglaterra nunca conquistou um título da Copa do Mundo de futebol feminino. Apesar disso, é uma seleção que merece bastante atenção, já que conta com jogadoras que têm se destacado bastante nos últimos anos.

Uma das estrelas da seleção inglesa é a jovem atacante Ella Toone, de apenas 23 anos. A jogadora defende o Manchester United há cinco temporadas e também soma bons números com a camisa da Inglaterra. Promete dar trabalho para as defesas adversárias.

3. ALEMANHA

A Alemanha é a segunda maior campeã da história da Copa do Mundo de futebol feminino, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A seleção europeia soma dois títulos da competição, conquistados em 2003 e em 2007.

Um dos destaques do time é a atacante Alexandra Popp. A alemã de 32 anos veste a camisa do Wolfsburg, da Alemanha, e na temporada passada alcançou números surpreendentes, marcando 24 gols em 34 jogos disputados.

4. FRANÇA

A melhor colocação da França na história da Copa do Mundo de futebol feminino foi conquistada na edição de 2011, quando a seleção terminou na quarta posição. Apesar disso, chega como uma das favoritas em 2023, principalmente pelo elenco fortalecido.

Amel Majri é uma das principais armas da França. A meia de 30 anos veste a camisa do Lyon, uma das mais tradicionais equipes da categoria no mundo. Experiente e com histórico com a camisa da seleção, ela pode enfrentar o Brasil logo na fase de grupos.

5. ESPANHA

O histórico da Espanha na Copa do Mundo de futebol feminino também não é dos melhores, mas a presença de grandes jogadoras no plantel torna esta seleção uma das mais temidas na atual edição do torneio mundial.

O grupo conta com Alexia Putellas. A meia-atacante de 29 anos é a atual melhor jogadora do mundo de futebol feminino. Já são mais de dez temporadas com a camisa do Barcelona, com títulos relevantes e prêmios individuais cobiçados.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.