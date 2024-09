Seleção Brasileira chega ao Uzbequistão para a Copa do Mundo de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal desembarcou em Tashkent, no Uzbequistão, para a disputa da Copa do Mundo. A competição terá início no dia 6. Já nesta quinta-feira (5), a Seleção faz seu primeiro treino no país do Mundial.

No dia seguinte, o Brasil começa a série de dois amistosos contra o Uzbequistão. O primeiro será na Arena Yumusobod Sport Complex. O segundo amistoso contra os anfitriões será no domingo (8), no mesmo local.

Em seguida, a delegação do Brasil viaja para Bukhara. A Seleção terá mais três dias de treinos antes da estreia contra Cuba, no sábado (14), no Complexo Esportivo Universal de Bukhara, pela fase de grupos do Mundial. O Brasil está no grupo B e também terá pela frente Croácia no dia 17. Três dias depois, a Seleção enfrenta a Tailândia.

O presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, será o chefe de delegação da Seleção Brasileira de Futsal durante a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira, líder do ranking da FIFA, tenta o 5º título mundial. Os títulos foram em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012.

Preparação

O técnico Marquinhos Xavier destaca a importância deste ciclo final de preparação, que visa aumentar a dinâmica do trabalho da equipe.

"Nós tivemos a possibilidade de enfatizar e aumentar a dinâmica do trabalho. Aqui, trabalhamos com muito mais velocidade, realizando os mesmos exercícios anteriores, mas em uma intensidade muito maior. Isso nos prepara de maneira mais próxima da realidade de jogo. Até o início do Mundial, a comissão técnica ainda planeja atividades para melhorar a dinâmica da equipe e avaliar a resposta técnica e fisiológica dos atletas”, explicou o treinador.

Legenda: O técnico Marquinhos Xavier convocou 15 atletas para a Copa do Mundo de Futsal Foto: Leto Ribas/CBF

Na avaliação de Marquinhos Xavier, os atletas já demonstram uma evolução significativa. “Estamos vendo uma mudança de comportamento dos atletas, que têm se mostrado mais maduros e preparados para a competição. A repetição das convocações ao longo de quase três anos tem trazido segurança aos jogadores, que agora se sentem parte fundamental da seleção."

Lista de convocados

Goleiros: Guitta (Ukhta-RUS), Diego Roncaglio (Anderlecht-BEL) e Willian (Norilsk Nickel-RUS);

Fixos: Marlon (ElPozo-ESP), Neguinho (Palma-ESP) e Lucas Gomes (Magnus Sorocoba);

Alas: Dyego Zuffo (Barcelona-ESP), Leandro Lino (Magnus Sorocaba), Felipe Valério (ElPozo-ESP), Arthur (Benfica-POR), Marcel (ElPozo-ESP) e Marcênio (Jaraguá);

Pivô: Ferrão (Semey-KAZ), Pito (Barcelona-ESP) e Rafa Santos (ElPozo-ESP).

Onde assistir

Os jogos da Seleção Brasileira serão transmitidos pela FIFA TV, Cazé TV e Sportv.