Saulo Mineiro revela ansiedade para decisão contra América-MG: 'entramos no G-4 no momento certo'

Autor de três gols na vitória por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP na última rodada, Saulo Mineiro destaca ansiedade para jogo contra o América-MG, que deve ter mais de 60 mil torcedores. O atacante revela felicidade com o momento e a possibilidade do time retornar à elite do futebol brasileiro.

"A gente entrou no G-4 no momento certo, acredito eu, mas temos que continuar com os pézinhos no chão porque ainda tem mais dois jogos importantes, vamos jogar em casa, diante da nossa torcida, do nosso 12º jogador. Não vai ser um jogo fácil, se Deus quiser, vamos, no final do campeonato, comemorar o tão sonhado acesso pelo Ceará", ponderou o atacante. Saulo Mineiro atacante do Ceará

Autor de 10 dos 58 gols que deixam o Ceará como melhor ataque da Série B, Saulo elogia a unidade do elenco e acredita no acesso com o grupo que foi formado no começo da temporada. Com dois "hat-tricks" na trajetória da Série B deste ano, o jogador chama a responsabilidade em momentos importantes.

"A gente trabalha sempre para ser decisivo jogo após jogo. Ao nosso elenco, que eu não jogo sozinho e eles ajudam muito, e venho sendo decisivo nesses jogos mais importantes. E eu acredito que posso ser mais decisivo em jogos assim", avalia o camisa 73.

CASTELÃO LOTADO

Com expectativa da Arena Castelão com mais de 62 mil tocedores, o Ceará esgotou todas as entradas para o espetáculo com menos de 48 horas. O atacante demonstrou ansiedade para ver a festa da torcida para o duelo diante do time mineiro.

"Eu até comentei que isso é loucura, que em 24 horas os ingressos praticamente esgotaram os ingressos. Eu confesso que é a primeira vez que tô vivendo isso e viver no Ceará é melhor ainda. Então, estou muito feliz e muito ansioso. Espero que possa ser uma noite inesquecível, uma das melhores noites das nossas vidas", ressalta o jogador. Saulo Mineiro atacante do Ceará

Ceará e América-MG entram em campo às 21h45, desta segunda-feira (18), na Arena Castelão. O técnico Léo Condé contou com quatro dias de preparação para o confronto decisivo pela penúltima rodada da Série B. Suspenso no último jogo, Lourenço deve retornar ao time titular do Vozão.