São Paulo tem desfalques e retornos para duelo com o Ceará no Brasileiro; confira

Adversário do Ceará na próxima rodada do Brasileiro, o São Paulo encerrou a preparação focada no confronto neste domingo (28). A equipe comandada por Hernán Crespo terá pelo menos três desfalques e dois retornos para o duelo contra o time cearense. As informações são do ge.

O Tricolor Paulista terá os retornos de Cédric Soares. O atleta se recuperou de uma virose e já está à disposição. Quem também retorna é Luiz Gustavo. O jogador deixou o departamento médico após tratar um tromboembolismo pulmonar.

No entanto, o grupo tem outros três jogadores fora. Ferraresi seque como desfalque após lesão em músculo da coxa esquerda. Outro que não está disponível é Marcos Antônio, que continua com desconforto muscular. Oscar até chegou a participar das atividades de treino, mas também está fora da lista.

São Paulo e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (29), a partir das 20h (de Brasília). O duelo, válido pela 25ª rodada, será no Estádio Morumbis.