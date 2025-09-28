Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

São Bernardo-SP x Floresta na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: As duas equipes buscam uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026
Foto: Kely Pereira / Floresta EC

São Bernardo e Floresta se enfrentam na Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado (28), pela quarta rodada do quadrangular de acesso. O jogo será às 16h30, no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • SportyNet

  • DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Bernardo: Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Bruno Silva, Romisson, João Paulo, Foguinho; Felipe Garcia e Pedro Felipe. 

Técnico: Ricardo Catalá.

Floresta: Dheimison; M. Ludke, Júlio Vaz, Ícaro e Thomas K.; Diego Matos, Rodriguinho, Guilherme; Pablo, Jeam e Romarinho. 

Técnico: Leston Jr.

SÃO BERNARDO X FLORESTA | FICHA TÉCNICA
Competição: quarta rodada do quadrangular do acesso
Local: Estádio 1° de Maio, São Bernardo do Campo (SP)
Data: 28/09/2025 (domingo)
Horário: 16h30 (de Brasília)

