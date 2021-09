Salário de David Luiz no Flamengo é igual ao de Daniel Alves no São Paulo; veja valores

O zagueiro David Luiz terá um salário milionário no Flamengo. Anunciado como grande reforço no sábado (11), o atleta assinou contrato similar ao do lateral Daniel Alves no São Paulo, em 2019.

Segundo o UOL, o defensor de 34 anos receberá cerca de R$ 1,5 milhão por mês no clube carioca. A pedida salarial foi a mesma fornecida ao Benfica, de Portugal, que recusou pelos altos valores.

Legenda: Daniel Alves foi o capitão da Seleção Brasileira nas últimas competições Foto: AFP

Dentro de uma temporada, por exemplo, o atleta embolsará um montante próximo de R$ 19,5 mi. No geral, iguala Daniel Alves, que recebe o mesmo pagamento mensal através da equipe paulista.

Fora do padrão

Com a disparidade de mercado no futebol do exterior, o retorno de estrelas ao Brasil necessita de investimento maior. Por vezes, os valores exigidos são fora do padrão da Série A e requerem investidores. Isso é reflexo da diferença de faturamento dos clubes, força das marcas e a desvalorização da moeda (Real).

Legenda: Douglas Costa foi convocado para a Copa do Mundo de 2018 pela Seleção Brasileira Foto: AFP

Na elite nacional, hoje, Daniel Alves e David Luiz estão entre os mais bem pagos da competição ao lado do atacante Douglas Costa, do Grêmio - o trio recebe pagamentos equivalentes. A liderança do ranking, no entanto, é do meia Dudu, do Palmeiras, que ganha R$ 2,1 milhões mensais por conta de cláusula contratual no retorno do mundo árabe.

Para além do retorno esportivo, os salários podem representar risco financeiro. A iminente saída de Daniel Alves do São Paulo, por exemplo, está prestes a ser sacramentada por uma dívida de R$ 18 milhões do clube com o jogador, envolvendo os índices específicos acordados. Com o valor a receber, o jogador de 38 anos não se apresentou ao time e foi afastado pela gestão.