Rumo à Copa do Mundo Fifa: Faltam 365 dias para o início do Mundial; veja guia completo

Faltam 365 dias para Copa do Mundo FIFA 2026. Pela primeira vez na história, 48 seleções vão disputar o troféu mais cobiçado do futebol, numa competição que será sediada por três países: Canadá, México e Estados Unidos.

A bola começará a rolar no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com o jogo inaugural agendado para as 15h.

104 jogos espalhados por 16 cidades-sede

O formato da competição também traz grandes novidades: a fase de grupos contará com 12 grupos de quatro equipes, e 32 das 48 seleções avançarão para a próxima fase, que incluirá uma inédita rodada de ronda de dezesseis avos de final.

A grande final está marcada para o 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Iorque, às 18h.

Legenda: A grande final está marcada para o 19 de julho de 2026, um domingo, no MetLife Stadium, em Nova Iorque Foto: AFP

Acompanhe abaixo um GUIA COMPLETO DA COMPETIÇÃO:

Quando e onde será realizada a Copa do Mundo FIFA 2026?

A Copa do Mundo de 2026 será no Canadá, México e Estados Unidos:

começará em 11 de junho e a final será em 19 de julho.

Será um torneio sem precedentes.

A contagem regressiva começou em 11 de junho de 2025, faltando exatamente um ano para o início.

O evento marca o regresso ao formato clássico dos Mundiais de verão, após a exceção do Qatar 2022.

Qual é a duração da Copa do Mundo de 2026?

Pela primeira vez, o calendário será o mais longo da história da competição, durando mais de um mês.

Quantas seleções participarão na Copa do Mundo de 2026?

Pela primeira vez na história, haverá 48 participantes, tornando-o o Mundial com o maior número de equipes.

Qual é o novo formato da competição?

O torneio será estruturado em 12 grupos de quatro equipes, em vez dos oito grupos de três equipas que foram inicialmente propostos e os oito grupos de quatro equipas que existiam desde o Mundial de França 98.

Cada seleção continuará a ter pelo menos três jogos.

A qualificação para a próxima fase será diferente: não se classificarão apenas os dois primeiros de cada grupo, mas também os oito melhores terceiros. Deste modo, 32 das 48 seleções avançarão de fase.

Haverá uma nova rondada de eliminatórias?

Sim, este formato introduz uma ronda adicional: os classificados não entrarão diretamente para as oitavas de final, mas sim nos dezesseis avos de final.

Isto eleva o número de jogos necessários para o campeão de sete para oito, ampliando o percurso até ao título.

Quais são as fases da competição e as suas datas?

Fase de grupos: 11 a 27 de junho, ininterruptamente.

Dezesseis avos de final: 28 de junho a 3 de julho.

Oitavas de final: 4 a 8 de julho.

Quartas de final: 9 a 11 de julho (com o dia 9 de julho sendo o primeiro dia de descanso).

Semifinais: 14 e 15 de julho (com descanso em 12 e 13 de julho).

Jogo pelo terceiro lugar**: Sábado, 18 de julho (com descanso em 16 e 17 de julho).

Grande Final: Domingo, 19 de julho.

Quais são os países anfitriões e as suas cidades/estádios?

Estados Unidos (11 estádios)

Atlanta, GA – Mercedes‑Benz Stadium (capacidade aproximada: 75.000)

Boston, MA – Gillette Stadium (~65.878)

Dallas (Arlington), TX – AT&T Stadium (~80.000)

Houston, TX – NRG Stadium (~71.795)

Kansas City, MO – Arrowhead Stadium (~76.416)

Los Angeles (Inglewood), CA – SoFi Stadium (~70.240)

Miami Gardens, FL – Hard Rock Stadium (~64.767)

New York/New Jersey – MetLife Stadium (~82.500) – Sede da final

Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field (~69.176)

San Francisco Bay Area (Santa Clara), CA – Levi’s Stadium (~68.500 – 70.909)

Seattle, WA – Lumen Field (~69.000)

Canadá (2 estádios)

Toronto – BMO Field (~45.500, com capacidade expandida para o torneio)

Vancouver – BC Place (~54.000 – 54.500)

México (3 estádios)

Cidade do México – Estadio Azteca (~87.523–90.000) – Sede da partida de abertura (11 de junho de 2026)

Monterrey – Estadio BBVA (~53.500)

Guadalajara – Estadio Akron (~46.232–48.000)

Quando será e aberta e o encerramento da Copa do Mundo de 2026?

Jogo Inaugural da Copa do Mundo de 2026

Data: 11 de junho de 2026

Local: Estádio Azteca, Cidade do México

Horário: 15h (horário de Brasília)

A seleção do México será uma das equipes do jogo de abertura

O Estádio Azteca será o primeiro estádio da história a receber três jogos inaugurais de Copas do Mundo

O estádio também foi palco das finais de 1970 e 1986

Outros jogos no Estádio Azteca: Dois jogos da fase de grupos Um jogo dos dezesseis avos de final Um jogo das oitavas de final



Final da Copa do Mundo de 2026

Data: 19 de julho de 2026 (domingo)

Local: MetLife Stadium, Nova Iorque / Nova Jersey

Horário: 18h (horário de Brasília)

Inaugurado em 2010

Capacidade para 82.500 espectadores

Outros jogos no MetLife Stadium:

Cinco jogos da fase de grupos

Um jogo dos dezesseis avos de final

Um jogo das oitavas de final

Quais serão os horários dos jogos?

Os jogos das duas primeiras rodadas da fase de grupos serão disputados em quatro faixas horárias locais: 13:00, 15:00, 18:00 e 20:00 (horário de Brasília)

Convertendo para o horário de Brasília, estes horários variarão dependendo da cidade-sede. Por exemplo:

Para cidades no fuso horário do Leste dos EUA e Toronto (UTC-4, como Nova Iorque, Miami, Atlanta, Boston, Filadélfia): os jogos seriam às 14:00, 16:00, 19:00 e 21:00 (hora de Brasília).

Para cidades no fuso horário Central dos EUA e México (UTC-5, como Cidade do México, Dallas, Kansas City, Guadalajara, Monterrey): os jogos seriam às 15:00, 17:00, 20:00 e 22:00 (hora de Brasília).

Para cidades no fuso horário do Pacífico dos EUA e Vancouver (UTC-7, como Los Angeles, Seattle, Área da Baía de São Francisco): os jogos seriam às 17:00, 19:00, 22:00 e 00:00 (hora de Brasília).



As oitavas e quartas de final serão em dois horários locais: às 16h e 19h.

Convertendo para o horário de Brasília, estes horários também vão variar:

Em cidades do Leste e Toronto (UTC-4): 17:00 e 20:00 (hora de Brasília).

Em cidades do Centro e México (UTC-5): 18:00 e 21:00 (hora de Brasília).

Em cidades do Pacífico e Vancouver (UTC-7): 20:00 e 23:00 (hora de Brasília).

As semifinais, que serão disputadas em Dallas e Atlanta, começarão às 18h.

Convertendo para o horário de Brasília:

Jogo em Dallas (UTC-5): 20:00 (hora de Brasília).

Jogo em Atlanta (UTC-4): 19:00 (hora de Brasília).

O jogo pelo terceiro lugar, em Miami, será jogado às 16:00 (hora local).

Convertendo para o horário de Brasília:

Jogo em Miami (UTC-4): 17:00 (hora de Brasília).

Quantas seleções já estão classificadas e quais são elas?

A um ano do torneio, já há 13 seleções com vaga assegurada. - até o fechamento desta matéria.