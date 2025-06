Rüdiger, do Real Madrid, denuncia caso de racismo em vitória contra o Pachuca

O zagueiro alemão Rüdiger, do Real Madrid, denunciou sofrer uma injúria racial na vitória por 3 a 1 contra o Pachuca-MEX, neste domingo (22), nos EUA, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O episódio foi aos 50 minutos do 2º tempo e envolveu o zagueiro e capitão argentino Gustavo Cabral, gerando a ativação do protocolo antirracista, que paralisou o jogo no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Na ocasião, o defensor merengue ficou caído na grande área pedindo um pênalti, sendo repreendido posteriormente pelo atleta do clube mexicano. Depois disso, a medida foi acionada pelo árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel, que sinalizou um "X" com os braços após relato de Rüdiger. Deste modo, as câmeras foram acionadas para análise, mas não se identificou a ação em flagrante. A partida foi retomada com mais dois minutos de acréscimo, encerrada aos 52.

Após o apito final, o alemão precisou ser contido pelos companheiros. A situação será investigada pelos agentes de segurança.