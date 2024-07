Rosamaria, jogadora da Seleção de vôlei, revela que namorada estará nas Olimpíadas de Paris

Convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei para os Jogos Olímpicos de Paris, a jogadora Rosamaria Montibeller, que prefere ser chamada de Rosa, revelou, nesta madrugada de sexta-feira (12), que a família e a namorada viajarão à capital francesa para conferir as partidas dela na competição — que começa em 26 de julho.

A declaração aconteceu durante a participação dela no programa "Conversa com Bial", do canal GNT. Na ocasião, o apresentador Pedro Bial relembrou a restrição de torcida imposta na última Olimpíada, realizada no ano de 2021 em Tóquio, Japão, devido à pandemia da Covid-19, e questionou sobre quem estaria apoiando a ponteira no torneio deste ano.

Ao responder, Rosa contou que a companheira, a mãe, a irmã e o cunhado desembarcarão na cidade para acompanhá-la. Inclusive, a parceira da atleta chegará uma semana antes do começo do torneio.

Veja também Jogada Rosamaria Montibeller, atleta do vôlei brasileiro, recusou propostas para seguir carreira de modelo Jogada Sem surpresas, Bernardinho convoca jogadores da seleção masculina de vôlei para Paris-2024 Jogada Seleção Brasileira de ginástica artística foi a primeira a chegar em Paris para jogos olímpicos

Na entrevista, ela ainda detalhou que a mãe, dona Adeli, não assistirá aos jogos devido ao nervosismo.

Minha mãe vai e fica no banheiro com o terço na mão, rezando, ouvindo e não vê. Quando está em casa, ela liga a TV no quarto e fica na cozinha." Rosamaria Montibeller Jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei

A jogadora, que é discreta e prefere manter a vida pessoal fora dos holofotes, não detalhou quem seria a sua namorada. Nas redes sociais, a informação sobre a relação homoafetiva dela repercutiu entre os internautas.

"Parece bobo, mas é tão f*d* quando um artista, celebridade, atleta, se assume publicamente (não que seja obrigação)", escreveu uma usuária no X, antigo Twitter. "Fiquei tão elétrica que parecia que quem estava namorando era eu", comemorou outra na mesma plataforma.