Seleção Brasileira de ginástica artística foi a primeira a chegar em Paris para jogos olímpicos

A Seleção Brasileira de ginástica artística foi a primeira equipe do Time Brasil a viajar oficialmente para os Jogos Olímpicos de Paris. A delegação brasileira, atletas e comissões técnicas das equipes feminina e masculina partiram no último sábado (6) do aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, para encerrar a preparação para os jogos.

Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Arthur Nory e companhia seguem para Troyes, cidade a 160km da capital francesa, onde passarão por um período de treinamento e aclimatação antes da competição. A ginástica artística também será a primeira equipe do Time Brasil a entrar na Vila Olímpica, no dia 18 de julho.

EQUIPE OLÍMPICA

Ao todo, 27 integrantes da delegação de ginástica artística embarcaram para França neste último sábado (6). Além de atletas titulares e reservas, a equipe é formada por sete treinadoras e treinadores, uma médica, dois fisioterapeutas, duas psicólogas, um preparador físico e uma massoterapeuta. O diretor esportivo da Confederação Brasileira de Ginástica, Henrique Motta, e a gestora esportiva do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Juliana Fajardo, chefiarão o time de ginástica artística nos Jogos Olímpicos.

Em entrevista ao site do COB, a campeã olímpica Receba Andrade, que vai para sua terceira edição dos Jogos Olímpicos, destacou sua animação em vivenciar todos esses momentos com o Time Brasil da modalidade.

“Estou muito animada, é uma sensação maravilhosa embarcar para os Jogos Olímpicos. É muito legal essa sensação. Estou mais animada ainda porque na última edição não fomos com a equipe e eu amo compartilhar os meus momentos com pessoas. Enriquece tudo ainda mais. Estou muito feliz em poder vivenciar tudo isso que está sendo feito para valorizar todos os esportes. Para que a gente possa crescer, ter cada vez mais visibilidade e que o esporte brasileiro continue sendo uma potência e a gente represente da melhor maneira.”

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Fundada em 1881, a Federação Internacional de Ginástica é a mais antiga federação esportiva internacional do mundo. A origem da ginástica remonta à antiguidade, quando era recomendada pelos filósofos como forma de aliar o exercício físico à atividade intelectual.

A ginástica foi introduzida nos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna em 1896, em Atenas, e está presente em todas as edições desde então. A competição foi restrita a atletas masculinos por 32 anos até os Jogos Olímpicos de 1928, em Amsterdã, quando as mulheres puderam competir pela primeira vez. Foi apenas em 1952 que o programa feminino foi desenvolvido com sete eventos e, depois, estabilizado em seis, como ocorre desde os Jogos de 1960, em Roma. Há oito eventos no programa masculino.