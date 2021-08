Rosamaria Montibeller, atleta do vôlei brasileiro, recusou propostas para seguir carreira de modelo

A jogadora Rosamaria Montibeller, oposta da Seleção Brasileira de vôlei, foi uma das estrelas das quartas de final das Olimpíadas de Tóquio nesta quarta-feira (3). No entanto, antes de brilhar nas quadras pelo esporte, a atleta catarinense quase se dedicou às passarelas dos desfiles de moda. As informações são do jornal O Globo.

A esportista ajudou o time a vencer o Comitê Olímpico Russo (ROC) por três sets a um, garantindo vaga na semifinal. A fama no esporte, porém, vem após recusa a propostas para seguir carreira como modelo.

Nascida em Nova Trento (SC), a jogadora tem 27 anos e 1,85 metro de altura e foi sondada por agências e marcas. Contudo, a paixão pelo vôlei se sobrepôs, e Rosamaria focou integralmente no esporte, praticado pela irmã mais velha. Atualmente, ela joga no clube AGIL Volley Novara, da Itália.

Legenda: Em meio a cliques de partidas de vôlei, é possível ver a atleta mostrando beleza e estilo Foto: reprodução/Instagram

A oposta, porém, tem um lado modelo e influenciadora, explícito em diversas fotos em seu Instagram, com 533 mil seguidores.

Embora não siga a carreira de modelo, a atleta chegou a fazer campanha para a grife Christina Crawford, além de ser rosto da Nike Women, aparecendo em ensaios publicitários da marca esportiva.

Próxima partida

Rosamaria volta a entrar em quadra pelo Brasil disputando a semifinal olímpica contra a Coreia do Sul na próxima sexta-feira (6). A partida ocorrerá à 1h (horário de Brasília), na Ariake Arena, em Tóquio.