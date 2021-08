Brasil vence Rússia no vôlei feminino e enfrentará Coreia do Sul na semifinal dos Jogos Olímpicos

O Brasil está na semifinal do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta quarta-feira (4) a Seleção Brasileira venceu o Comitê Olímpico Russo (ROC) por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/21, 25/19 e 25/21.

A central Carol Gattaz (16 pontos) e a ponteira Gabi (14 pontos) foram as principais pontuadoras do Brasil na partida. Fedorovtseva (19 pontos), do Comitê Olímpico Russo (ROC), foi a atleta que mais pontuou no confronto.

A equipe brasileira enfrentará a Coreia do Sul na sexta-feira (6), às 01h (horário de Brasília), na Ariake Arena, em Tóquio.

O jogo

O primeiro set entre Brasil x Comitê Olímpico Russo (ROC) destoou da postura brasileira ao longo do confronto. Sem conseguir recepcionar com precisão e pecando nos ataques, principalmente com a oposta Tandara, a seleção perdeu por 23/25, com grande atuação de Fedorovtseva e Goncharova, pelo lado russo.

A partir do 2° set, o Brasil melhorou a postura em quadra, principalmente com as entradas de Rosamaria e Macris. As duas atletas pontencilizaram a seleção brasileira e empataram o jogo (25/21) com facilidade.

Os dois últimos sets foram de domínio absoluto do Brasil. Carol Gattaz e Fernanda Garay, além da ponteira Gabi, ditaram o ritmo da partida, principalmente nos ataques. Rosamaria foi fundamental nos bloqueios.