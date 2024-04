Richardson fala sobre estreia na Série B e projeta acesso com Mancini: “todo mundo muito satisfeito”

O volante do Ceará, Richardson, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (18), e falou sobre a expectativa para a estreia contra o Goiás, pela Série B, além de passar a “conta mágica” para o acesso e avaliar o trabalho do treinador Vágner Mancini.

Ceará e Goiás se enfrentam neste sábado (20), às 18 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão. O jogo marca o pontapé inicial das equipes em busca pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Richardson comentou sobre a estreia e pediu ‘responsabilidade de manter o nível de atuação’ apresentado nos últimos jogos.

“A gente tem essa responsabilidade de manter o nível de atuação, competição e concentração dentro do campeonato. Vai ser um nível diferente, um nível elevado e a gente espera tá preparado para fazer bons jogos. Acredito que ano passado, no início desta mesma competição, a gente tava jogando em paralelo as finais da Copa do Nordeste e talvez isso tenha nos atrapalhado um pouco. Agora a gente tem o foco total nesse início de brasileiro. A gente sabe que é um campeonato de regularidade e temos tudo para se manter brigando até o final. O que a gente quer é se manter entre os primeiros colocados da competição, mas a gente só consegue isso com bons jogos e com vitórias. Estamos muito concentrados e confiantes. Com o apoio do nosso torcedor, com a sinergia que a gente já mostrou nas finais do Campeonato Cearense, esperamos que a gente consiga nossa primeira vitória” disse.

Legenda: Torcedores do Ceará na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/SVM

Para conseguir os três pontos, o alvinegro terá que contrariar o histórico negativo contra o Goiás, isso porque em 25 jogos, a equipe venceu apenas em cinco oportunidades e perdeu dez, empatando as outras dez. O volante falou sobre o recorte e disse que o grupo está concentrado em quebrar mais um tabu.

“É um histórico não muito bom, não muito favorável para nossa equipe, mas nessa temporada a gente tem quebrado tabus, então estamos muito confiantes. É difícil vencer campeonatos, vencer jogos, mas o mais difícil é se manter vencendo. Estamos muito concentrados para enfrentar na primeira rodada um adversário que vai brigar pelas primeiras colocações do campeonato, então vai ser muito importante o apoio do nosso torcedor” comentou.

Ao falar sobre o sonho do acesso à Série A, Richardson fez a “conta mágica” e passou o caminho das pedras que o Vovô deve seguir.

“Existe uma conta básica de 22 vitórias mais ou menos para um acesso de forma matemática. Nós jogamos 19 rodadas em casa, então nós sabemos o quanto é importante vencer dentro de casa. Se a gente conseguir essa sinergia que o torcedor já vem mostrando, seria muito importante. Mas temos que ir passo a passo, e o primeiro é diante do Goiás” disse.

Na temporada de 2024, o Ceará entrou em campo 18 vezes, vencendo oito partidas, empatando outras oito e perdendo apenas duas. Além de se tornar campeão cearense em cima do maior rival e chegando às quartas de final da Copa do Nordeste, caindo para o Sport. Um dos principais responsáveis por essa campanha é o técnico Vágner Mancini, que recebeu elogios do atleta.

Legenda: Mancini ganha moral e confiança para sequência do trabalho no Vovô após título cearense Foto: THIAGO GADELHA E FABIANE DE PAULA

“Os números estão aí para comprovar o bom trabalho do professor. O grupo está totalmente focado e 100% fechado com o Mancini. Ele deixa o ambiente leve e tá todo mundo feliz, trabalhando e tentando mostrar pra ele que tem que ser titular. Ele já deixou claro que aqui dentro não pode existir nenhum tipo de zona de conforto. Então tá todo mundo muito satisfeito com o trabalho, muito focado e fechado com um único pensamento que é tá brigando até o final pra botar o Ceará de volta na Série A” exaltou.

*Sob supervisão de Vladimir Marques