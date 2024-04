Ceará e Fortaleza possuem missões difíceis na Copa do Brasil de 2024 contra CRB e Vasco

O sorteio da Copa do Brasil de 2024 definiu os confrontos da 3ª fase, nesta quarta-feira (17), com caminhos difíceis para Ceará e Fortaleza. O time alvinegro tem pela frente o CRB, enquanto a equipe tricolor encara o Vasco. Aos classificados, o prêmio de R$ 2,2 milhões e vaga nas oitavas.

Legenda: Os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil de 2023 serão realizados em maio Foto: arte / SVM

Fortaleza x Vasco

Legenda: O Fortaleza enfrenta o Vasco em busca de vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2024 Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O Vasco atravessa um momento de instabilidade na temporada, mas largou bem na Série A ao vencer o Grêmio por 2 a 1 na estreia. Eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, ainda busca o melhor funcionamento e tem o meia francês Payet e o atacante argentino Vegetti como principais destaques.

Em termos de elenco e qualidade técnica, o Fortaleza parece mais equilibrado e pronto, mas precisa encarar a pressão de São Januário/RJ. Logo, o jogo de ida, na Arena Castelão, será essencial para construir uma vantagem e consolidar um cenário para a classificação. Nos Brasileirões de 2020 e 2023, o Leão venceu o adversário.

Legenda: Escalação base do Vasco na temporada de 2024 Foto: divulgação / LineUp 11

Ceará x CRB

Legenda: O Ceará vai enfrentar o CRB na 3ª fase da Copa do Brasil de 2024 Foto: Felipe Santos / Ceará

O CRB vive um momento positivo em 2024, com uma sequência de 10 jogos de invencibilidade e apenas duas derrotas na temporada. Campeão alagoano, também avançou às semifinais da Copa do Nordeste e será adversário do Ceará na Série B. O principal nome é o centroavante Anselmo Ramon, com 13 gols em 18 jogos.

Assim, é um páreo duro, principalmente pela força no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Na montagem do plantel, o Vovô tem um grupo melhor sob o comando de Vagner Mancini. O contexto do duelo é resistir na ida para garantir a vaga no mata-mata junto do torcedor alvinegro na Arena Castelão.

Legenda: Escalação base do CRB na temporada de 2024 Foto: divulgação / LineUp 11

Premiações da Copa do Brasil de 2024