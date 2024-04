Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024: veja horário, onde assistir e clubes classificados

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024 será realizado nesta quarta-feira (17). O evento acontece na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 14h30 (de Brasília).

O evento contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube e também através do canal de televisão SporTV, além do site ge, do Globo Esporte.

Legenda: Taça da Copa do Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Ao todo, 32 equipes estão classificadas para esta fase da competição. Os times foram divididos em dois potes por meio do Ranking Nacional de Clubes. A disputa ocorre em sistema de jogos de ida e volta a partir desta fase.

VEJA POTES DO SORTEIO

POTE 1

Flamengo

Palmeiras

São Paulo

Athletico-PR

Atlético-MG

Corinthians

Fluminense

Grêmio

Internacional

Bahia

Botafogo

Red Bull Bragantino

Atlético-GO

Cuiabá

Fortaleza

Ceará

POTE 2