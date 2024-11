Richardson brinca sobre 'bicho' por possível acesso: 'Se o presidente quiser abrir mais a mão'

Vivo na briga pelo acesso, a diretoria do Ceará prometeu ao time uma premiação milionária caso o time consiga o acesso para a Série A do Brasileiro. O montante é de aproximadamente R$ 5 milhões de reais. Jogador do Vovô e um dos mais experientes do time, Richardson comentou sobre a bonificação e ainda brincou com o presidente do clube, João Paulo Silva.

"As premiações são estipuladas bem antes do início do campeonato, já fica combinado. Mas acredito que isso tem sido mais um bônus para a nossa equipe do que o objetivo principal. A gente tem o objetivo muito claro na competição, que é conquistar vitórias, o acesso. Os prêmios, a bonificação, ela tende a nos deixar mais animados no pós jogo do que no pré-jogo", explicou o atleta em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (11).

"Depois que a gente consegue desempenhar nosso papel bem feito, consegue as vitórias, fica tudo mais tranquilo. No momento, isso não é um objetivo principal. Quando as coisas boas acontecem dentro do campo, todo o resto conspira para o bem. Então, a gente quer fazer bons jogos, conquistar vitórias, e se o presidente quiser abrir mais a mão, a gente fica feliz", completou em referência a João Paulo Silva.

O Alvinegro é o quinto na tabela com 57 pontos somados. O time enfrenta o Botafogo-SP na terça-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio Santa Cruz.