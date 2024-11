Elenco do Ceará receberá premiação milionária caso conquiste acesso na Série B; veja valor

O Ceará segue vivo na luta pelo acesso na Série B do Brasileirão 2024 e viu a distância para o G-4 diminuir para apenas dois pontos ao final da 35ª rodada. Como forma de incentivo, foi prometida ao elenco uma premiação milionária caso o Alvinegro confirme o retorno à elite do Campeonato Brasileiro.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, a premiação destinada ao grupo de jogadores e também à comissão técnica será de aproximadamente R$ 5 milhões. A quantia já havia sido estipulada desde o início da competição e já vem sendo paga de forma parcial após cada vitória.

Ao final das 38 rodadas da competição, caso conquiste o acesso, o grupo de jogadores e os membros da comissão técnico receberão um valor a mais, como bonificação, que somado às quantias já pagas, totalizaria o montante de R$ 5 milhões.

O Ceará ocupa atualmente a quinta colocação da Série B do Brasileirão 2024, com 57 pontos em 35 jogos. O Sport é o primeiro time dentro do G-4 e soma 59 pontos em 35 jogos. Na próxima rodada, o Vovô encara o Botafogo-SP, fora de casa, enquanto o Sport recebe a Chapecoense na Ilha do Retiro.

*Sob a supervisão do supervisor Antero Neto.