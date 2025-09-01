Renato Paiva sobre o momento do Fortaleza na Série A: 'Enquanto for possível, acreditamos'

O técnico Renato Paiva concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Internacional neste domingo (31), por 2x1 no Beira-Rio, pela 22ª rodada da Série A.

O treinador português lamentou a derrota e chamou a atenção para pontos a corrigir.

"Durante o jogo a equipe mostra que é competente para ganhar jogos, pelo menos em termos ofensivos consegue fazê-lo. Temos que melhorar a questão defensiva, isso não há dúvida, e aproveitar agora o tempo que aí vem para trabalhar esse aspecto mais e melhor. Eu vejo a equipe, em vários momentos, muito bem no jogo. Depois há um ou outro momento em que a equipe se desconcentra e acaba por sofrer gols como sofremos hoje, como sofremos com o gol do Mirassol. São gols que são de equipe que não defende bem. Essa é a grande verdade".

Em seguida, Paiva completou, afirmando que os adversários estão tendo facilidade para marcar gols na equipe tricolor.

"De fato a equipe não está defendendo bem. Os adversários também não precisam de muitas oportunidades para nos fazer gols. Essa é a grande verdade. A ausência do Sasha pesou, porque aquela zona é uma zona que normalmente o Sasha ocupa muito bem".

Sobre a situação do Fortaleza na tabela, com apenas 15 pontos, 7 de sair do Z4, Paiva analisou.

"Quanto ao acreditar, que obviamente enquanto matematicamente for possível acreditamos, temos agora alguns jogos em casa, temos que jogar com adversários diretos nesta luta. Eu vou continuar a acreditar na equipe".