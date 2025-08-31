Análise: Derrota e rodada terrível aumentam drama do Fortaleza na Série A

O Fortaleza nem fez das suas piores atuações na Série A contra o Internacional. Mas perdeu por 2x1, amargando o 6º jogo sem vencer na Série A.

A derrota pode ser explicada por erros bobos e recorrentes na acidentada caminhada do Leão na elite em 2025. O pênalti bobo de Brítez para o 1º gol do Inter, o 'cochilo' de Àvila na marcação que permitiu o 2º gol colorado são erros fatais que um time na situação do Leão não pode cometer.

Além disso, outros sinais foram claros no decorrer do jogo: postura pouco agressiva na marcação, espaços generosos na laterais e erros de passe bobos no momento de criar jogadas.

Apenas o goleiro Hélton Leite e o meia Lucca Prior se salvaram.

Para um time com a urgência do Fortaleza, se pontuar para sair do Z4, a equipe entrega pouco.

Para piorar...

E para piorar, além da derrota, a rodada para o Fortaleza foi terrível em resultados paralelos: três adversários diretos venceram - Juventude, Vasco e Vitória - aumentando a distância para sair do Z4 para 7 pontos.

O Leão está com 15 e o Santos com 22. E dentro do Z4, o Vitória tem 22 e o Juventude 21. Ou seja, o Leão está 6 pontos de ganhar uma posição.

E em uma zona em que se pontua pouco, tirar essa diferença é complicado, uma tarefa hercúlea, para um time que só venceu 3 em 21 jogos.

Ainda mais com o atual aproveitamento de Renato Paiva, de apenas uma vitória em 10 jogos.