Renato Paiva analisa empate do Fortaleza com o Bahia e elogia postura do time em campo

Renato Paiva estreou no comando do Fortaleza com um empate de 1 a 1 diante do Bahia. As equipes se enfrentaram neste sábado (19), em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arena Castelão. O Tricolor do Pici não pontuava na competição desde a goleada diante do Juventude, em maio. O novo técnico avaliou a partida e elogiou postura do grupo em campo.

"Nós começamos, de fato, a recuar um pouco mais do que devíamos, sem ser a minha intenção, mas é emocional nos jogadores que estavam ganhando a partida e como não ganham há algum tempo, foram tentando defender essa vantagem e não é da forma que eu gosto de defender, porque o adversário vai se aproximar muito da nossa área", afirmou o técnico.

"Hoje entregamos tudo o que tínhamos para entregar e não houve um jogador que não tivesse feito isso. Eles foram de uma entrega, de uma atitude, de um querer, às vezes até no emocional, mas eu tenho que elogiar bastante isso porque foi um grupo de todos os que jogaram de início, os que entraram, deixaram tudo em campo e isso é a única coisa que não pode faltar nesta equipe", completou.

O Tricolor do Pici segue na vice-lanterna da Série A, com 11 pontos somados. O Leão do Pici volta a campo no sábado (26), quando enfrenta o Bragantino em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília).

"Em momentos de dificuldade e de desconfiança, de maus resultados, há dois tipos de vitórias: as numéricas (vitória no placar) e as comportamentais. E eu acho que hoje não tivemos uma vitória de placar, mas tivemos uma vitória comportamental naquilo que eu quero em termos de atitude e de sucesso para a minha equipe. Não posso falar tanto em questões táticas. Já disse que houve ali detalhes que eles fizeram muito bem e fiquei muito feliz, mas acima de tudo comportamentais", finalizou.