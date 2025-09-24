Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Renato Gaúcho deixa o Fluminense após queda na Sul-Americana

O técnico pediu demissão após empate com o Lanús, no Maracanã

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:04)
Jogada
Legenda: Renato Gaúcho pediu demissão do cargo de técnico do Fluminense após eliminação para o Lanús na Sul-Americana
Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

Renato Gaúcho não é mais o técnico do Fluminense. O treinador pediu demissão logo após o empate em 1 a 1 com o Lanús, na última terça-feira (23), no Maracanã, que resultou na eliminação do time carioca nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O anúncio foi feito pelo próprio técnico durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Minutos depois, o Fluminense publicou uma nota confirmando a saída de Renato, que pediu desligamento após o jogo. Dois auxiliares de Gaúcho também deixam o clube.

“O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”, disse o clube em nota. Ao todo, foram 42 partidas, 21 vitórias, 12 derrotas e nove empates.

Após a saída de Renato Gaúcho, o Fluminense confirmou que o auxiliar-técnico permanente Marcão assume o time de forma interina, enquanto o clube vai ao mercado em busca de um novo treinador para o restante da temporada.

Assuntos Relacionados
Foto de Renato Gaúcho, que pediu demissão do cargo de técnico do Fluminense após eliminação para o Lanús na Sul-Americana

Jogada

Renato Gaúcho deixa o Fluminense após queda na Sul-Americana

O técnico pediu demissão após empate com o Lanús, no Maracanã

Daniel Farias Há 28 minutos
Foto de Atlético-MG x Bolívar pela Copa Sul-Americana: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Atlético-MG x Bolívar pela Copa Sul-Americana: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas do torneio continental

Ian Laurindo* Há 2 horas
Foto de Palmeiras x River Plate pela Libertadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025

Ian Laurindo* Há 2 horas
Pedro Raul segue no DM

Jogada

Na reapresentação do Ceará, Pedro Raul segue tratamento de lesão, mas ainda não há descarte

Centroavante titular do Vovô fez trabalhos apenas na fisioterapia, mas deve ser reavaliado antes da viagem para São Paulo, marcada para domingo (28)

Brenno Rebouças 23 de Setembro de 2025
jogadores de fortaleza e vitória

Jogada

Veja como o Fortaleza pontuou contra os adversários diretos do Z-4 no Brasileirão

Equipe enfrenta o Sport na próxima rodada

Crisneive Silveira 23 de Setembro de 2025
atleta

Jogada

Ceará se reapresenta e inicia treinamento com foco no São Paulo

Equipes se

Redação 23 de Setembro de 2025