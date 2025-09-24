Renato Gaúcho deixa o Fluminense após queda na Sul-Americana

Renato Gaúcho não é mais o técnico do Fluminense. O treinador pediu demissão logo após o empate em 1 a 1 com o Lanús, na última terça-feira (23), no Maracanã, que resultou na eliminação do time carioca nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O anúncio foi feito pelo próprio técnico durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Minutos depois, o Fluminense publicou uma nota confirmando a saída de Renato, que pediu desligamento após o jogo. Dois auxiliares de Gaúcho também deixam o clube.

“O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”, disse o clube em nota. Ao todo, foram 42 partidas, 21 vitórias, 12 derrotas e nove empates.

Após a saída de Renato Gaúcho, o Fluminense confirmou que o auxiliar-técnico permanente Marcão assume o time de forma interina, enquanto o clube vai ao mercado em busca de um novo treinador para o restante da temporada.