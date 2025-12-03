Diário do Nordeste
Relembre 5 feitos 'impossíveis' do Ceará em jogos considerados difíceis

Vitória do Ceará contra Santos de Pelé completa 53 anos hoje

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:41)
Jogada
Legenda: O Bonde do Mengão Sem Freio foi parado pela Carroça Desembestada na Copa do Brasil
Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo

O Ceará encara o Flamengo, campeão da Libertadores, em jogo festivo no Maracanã (que pode valer o título brasileiro rubro-negro), às 21h30, desta quarta-feira (3), com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e Rádio Verdes Mares. E o que aparentemente é uma 'missão impossível' para o Vovô já aconteceu em outros momentos da história.

Há exatos 53 anos, no dia 03/12/1972, o Alvinegro cearense venceu o Santos de Pelé, no jogo mil do Rei do Futebol, por 2 a 1, no estádio Presidente Vargas.

E a lista de jogos impossíveis não para por aí. O Alvinegro tem outros feitos em partidas que todos encararam como derrotas certas. Relembre:

03/12/1972 - Ceará 2 x 1 Santos

No jogo mil de Pelé, o Vovô começou perdendo com gol de Pelé, mas virou com Samuel e Da Costa.

21/07/1985 - Flamengo 2 x 2 Ceará

O Flamengo de Zico, Tita, Bebeto, Andrade precisava vencer o Ceará no Maracanã para chegar à semifinal do Brasileiro. Mas o Vovô engrossou o caldo e empatou em 2 a 2, gols de Anselmo e Katinha pelo Alvinegro, e Tita e Bebeto para o Fla.

29/05/1994 - Palmeiras 1 x 1 Ceará

Campeão brasileiro, o Palmeiras 'da Parmalat', uma seleção com vários craques brasileiros, como Evair, Roberto Carlos, César Sampaio, foi eliminado pelo Ceará comandado por Dimas Filgueiras na Copa do Brasil daquele ano.

Ceará x Palmeiras, 1994, Copa do Brasil
Legenda: Em 1994, o Ceará eliminou o Palmeiras da era Parmalat comandado por Vanderlei Luxemburgo, em São Paulo
Foto: Airton Bezerra/SVM

05/05/2011 - Flamengo 1 x 2 Ceará

O Bonde do Mengão Sem Freio, comandado por Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, estava há 23 jogos sem perder, mas foi parado diante da Carroça Desembestada. Marcelo Nicácio e Geraldo marcaram os gols do Vovô. Wanderley descontou.

25/05/2022 - Independiente 0 x 2 Ceará

Embalado na Sula daquele ano, o Ceará venceu pela primeira vez na Argentina o famoso Rey de Copas, o Independiente, em pleno estádio Libertadores de América. Lindoso e Mendoza marcaram para o Vovô.

Legenda: O Ceará teve uma atuação abaixo na 1ª etapa, mas reagiu no 2º tempo no Castelão
Foto: KID JUNIOR

