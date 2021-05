Regularizado no BID, Vojvoda está apto para estrear pelo Fortaleza na Série A

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira (27), Juan Pablo Vojvoda está apto para estrear no comando técnico do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (30) contra o Atlético-MG.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda foi regularizado no BID nesta quinta-feira (27) Foto: Reprodução

O comandante argentino, de 46 anos, estreou à beira do campo pelo Tricolor do Pici no dia 12 de maio, na goleada sobre o Crato por 6 a 1, válido pelo Campeonato Cearense. Porém, apenas nesta quinta-feira, Juan Pablo Vojvoda foi regularizado oficialmente junto à CBF – o certame estadual não obriga regularização no BID para torna-lo apto.

Diante do Atlético-MG, Juan Pablo Vojvoda fará seu 6º jogo no comando técnico do Fortaleza. O treinador está invicto, com quatro vitórias e um empate, além de 20 gols marcados e apenas um sofrido.

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (30), às 11h, no Mineirão, em Belo Horizonte. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.