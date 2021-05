Yago Pikachu sobre estreia do Fortaleza na Série A: "Expectativa muito grande"

O Fortaleza estreia na Série A do Campeonato Brasileiro no domingo, às 11 horas contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Em alto astral pela conquista do tricampeonato cearense diante do Ceará no último domingo, os leoninos admitem uma ansiedade para a estreia no Brasileirão, como diz Yago Pikachu.

Yago Pikachu Jogador do Fortaleza "A expectativa para a Série A é a melhor possível, para a estreia. A gente vem de um título, mas deixamos pro torcedor continuar comemorando. Estamos muito motivados, muito felizes por começar o campeonato".

O Galo, adversário do Leão também foi campeão estadual, empatando com o América no último sábado e vem com a melhor campanha da 1ª Fase da Libertadores. Pikachu elogiou o adversário, mas acredita em um bom resultado, ainda mais se titulares forem poupados devido a maratona de jogos.

"Não é possivel evitar adversários na Série A, todos os jogos são difíceis. O Atlético vem na bem Libertadores, terá a Copa do Brasil também e pode segurar alguns jogadores contra a gente, ter uma escalação diferente. Então, enfrentaremos um adversário qualificado, mas queremos vencer e fazer um belo campeonato".

Titularidade

Pikachu é polivalente, jogando na lateral-direita ou na meia, mas não tem sido titular com Vojvoda. Ele acredita que pode render ainda mais e buscar uma vaga entre os 11.

"Eu estou tentando me adaptar a mudança de treinador, de esquema de jogo. Seja na frente ou na lateral, estou trabalhando para ter mais oportunidades. Respeito muito o trabalho do nosso treinador e vou procurar uma sequência de jogos maior, render ainda mais. Quando se tem sequência de jogos, mais minutos, a gente fica mais leve, mais confiante".

Confira a entrevista de Pikachu