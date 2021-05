Vojvoda termina análise do elenco do Fortaleza e busca por reforços é ampliada; entenda processo

O técnico Juan Pablo Vojvoda terminou o processo de análise do elenco do Fortaleza. O profissional solicitou 15 dias para realizar o diagnóstico dos atletas e pontuar as posições que necessitar de mais reforços. Assim, o departamento de futebol intensificou nesta semana a busca por contratações.

A estratégia é investir em “bons reforços” para início da Série A do Brasileiro, com nível técnico para brigar pela titularidade. Os principais nomes estão mapeados e sondados pela gestão tricolor, que desenvolveu um novo fluxo para efetuar as contratações em 2021.

O mecanismo atual visa maior autonomia do departamento de futebol tricolor. A metodologia segue o modelo de gestão presidencialista, em que o clube oferece opções para a comissão técnica - o movimento é diferente da ação em que o treinador sugere nomes pré-definidos.

Legenda: O técnico argentino Vojvoda tem montado um Fortaleza com variações táticas Foto: Thiago Gadelha / SVM

Nesse caso, Vojvoda indicou as características que deseja contar e as posições, não os nomes. O Fortaleza é o responsável por montar uma lista de opções ao comandante, que pode participar da seleção final.

No diálogo interno, o argentino demonstrou confiança no banco de dados, além dos softwares de captação e desenvolvimento de mercado leoninos. O comandante esteve em situação similar no Defensa y Justicia, quando alegou que o trabalho dependia do coletivo e não indicou contratações, focando na identidade de jogo.

Base do elenco

A gestão trabalha com situações do mercado nacional e do exterior. Com o fechamento da janela internacional, o clube também estuda efetivar situações na reabertura do período, em 1º de agosto. Para o Brasileirão, há disposição para compra de direitos federativos de jogadores, caso necessário.

O processo ocorre com muita cautela e sigilo, assim como na definição do novo comandante. De todo modo, é importante ressaltar que a base do plantel para a sequência do ano está definida.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Todos sabemos que a Série A tem um nível alto, nós estamos até acostumados porque vamos para o 3º ano, e acho que temos um bom elenco, de bom nível, mas sempre tem algo para acrescentar. Mas sabendo que 90% do elenco da Série A é o que está aqui, com alguns ajustes e saídas"

No site oficial do clube consta 36 atletas no atual elenco. A gestão também iniciou processos de renovação e tem situações encaminhadas, como a do goleiro Felipe Alves.

Atual elenco do Fortaleza