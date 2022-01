Regularizado no BID, Vojvoda está apto a comandar o Fortaleza na temporada

O nome do técnico Juan Pablo Vojvoda foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no fim da tarde desta sexta-feira (28). O nome do zagueiro Marcelo Benevenuto também está na lista. Regularizado, o argentino de 47 anos está apto a comandar o Fortaleza à beira do campo. Além do estadual, o Leão do Pici vai disputar a Copa do Brasil, o Brasilierão, a Copa do Nordeste e a Libertadores.

Ele é parte essencial na mudança de patamar da equipe no cenário do futebol nacional e até internacional. No comando técnico do Fortaleza desde 2021, a permanência do hermano foi anunciada no fim do ano passado, pelo presidente Marcelo Paz.

Na última temporada, Vojvoda comandou o Tricolor do Pici em 51 jogos. Com ele, o Fortaleza foi Campeão Cearense, fez campanha histórica na Copa do Brasil, quando foi para a semifinal, e conquistou a inédita vaga direta para a fase de grupos da Libertadores da América. Além disso, entregou a melhor campanha de um time nordestino na Série A de pontos corridos.

