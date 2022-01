Marcelo Benevenuto é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

O Fortaleza está perto de estrear na temporada 2022, a equipe Tricolor enfrenta o Sousa-PB no domingo (30) e poderá contar com Marcelo Benevenuto. O zagueiro foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira (28) e se torna uma das opções para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Aos poucos a equipe finaliza a regularização dos jogadores. Nessa quarta-feira (26), o zagueiro Anthony Landázuri, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o atacante Moisés, o volante Felipe e o meio-campista Matheus Vargas tiveram seus nomes publicados no BID.

Dos novos contratados pelo Leão, apenas o argentino Silvio Romero segue indisponível. A regularização do atacante deve acontecer nos próximos dias. O Fortaleza entra em campo no domingo (30), às 18h (horário de Brasília), contra o Sousa-PB, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.