Fortaleza regulariza Juninho Capixaba, Anthony Landázuri e Moisés no BID da CBF

O Fortaleza regularizou mais três atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O lateral-direito Anthony Landázuri, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Moisés tiveram nomes registrados na plataforma, ficando à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Dos novos contratados pelo Leão, apenas o atacante argentino Silvio Romero segue indisponível. A regularização do atleta deve acontecer no próximo dia. A estreia do Fortaleza acontece no domingo (30), às 18h (horário de Brasília), contra o Sousa-PB, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Renovação

O volante Éderson também teve nome publicado no BID. Especulado no Salernitana, da Itália, e no FC Midtjylland, da Dinamarca, o atleta teve contrato de empréstimo renovado com o Tricolor do Pici até o final da temporada 2022. O volante Felipe o meio-campista Matheus Vargas também tiveram o vínculo de renovação publicado.