Fortaleza avança em negociação por renovação de Romarinho

O atacante Romarinho é um dos jogadores do atual elenco do Fortaleza com contrato encerrando em 2022. Porém, o clube já discute a ampliação de vínculo do jogador e avançou na negociação pela renovação.

O Diário do Nordeste apurou que a situação não está definida, mas está caminhando para um entendimento entre as partes. O novo vínculo deverá ser estabelecido até o fim de 2024.

A reportagem apurou também, com pessoas próximas ao atleta de 27 anos, que Romarinho tem carinho e muita gratidão pelo Fortaleza, que foi um clube que abriu as portas e confiou em seu futebol mesmo nos momentos de dificuldade.

Romarinho está no Tricolor desde 2018 e passou por momento de superação no clube. No início, foi bastante criticado por torcedores, mas acabou dando a volta por cima e, sob comando de Rogério Ceni, se tornando titular.

Ele foi peça importante em 2019, quando o Leão do Pici foi campeão da Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense e terminou em 9º na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, são 175 jogos, com 14 gols marcados e 11 assistências.

Em 2021, acabou atuando menos com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Foram 31 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, mas apenas nove como titular e nenhum gol anotado.

Recentemente, o técnico Rogério Ceni indicou a contratação de Romarinho ao São Paulo, mas o negócio não avançou.