Recuperado de lesão, Victor Luís é opção contra o Palmeiras

Em transição do departamento médico para os treinos com bola, o lateral-esquerdo foi quem falou com a imprensa nesta quinta-feira (28), no CT de Porangabuçu. O jogador já está à disposição de Marquinhos Santos e, devido à cláusula contratual, poderá atuar contra o Palmeiras, pelo returno do Brasileirão.

Apesar de pertencer ao alviverde paulista, o lateral-esquerdo poderá atuar no próximo sábado, caso Marquinhos Santos pense em utilizá-lo. Um ponto da cláusula contratual permite que o jogador entre em campo caso o Ceará seja mandante diante do Palmeiras, o que vai acontecer na 20ª rodada. Victor Luís lembrou ainda da sua formação na base alviverde.

"Fico muito feliz com isso. Tive uma formação como atleta, mas principalmente como pessoa lá. É sempre gratificante. Sempre quando vesti a camisa [do Palmeiras] respeitei, mas também como eu visto a camisa do Ceará, eu tenho que respeitar a camisa do clube, que foi aonde, em 2015, me abriu as portas também para poder aparecer para o cenário nacional", considera o lateral.

ATUAÇÃO NO MEIO E NA LATERAL

Com quatro gols na temporada, Victor Luís lamentou as bolas na trave quando foi cobrar faltas pelo Alvinegro. O lateral-esquerdo já foi utilizado mais avançado nas ideias de jogo de Dorival Júnior e até com Marquinhos Santos. A polivalência para ajudar o time é o que destaca o jogador no elenco também.

"Eu me sinto super à vontade em atuar no meio-campo, é uma condição que me permite, dentro do jogo, estar mais de frente para o gol, usar mais o chute, que é uma coisa que eu trabalho bastante. Mas eu sou lateral de origem, é onde eu gosto de atuar, mas eu me sinto à vontade de atuar ali também e, caso o professor precisar, eu vou estar à disposição", considera Victor.

LESÃO MUSCULAR

Em seu retorno à Porangabuçu, Victor Luís afirmou que tinha poucos problemas em relação às lesões musculares. Porém, o desgaste físico e a maratona de partidas que o Alvinegro teve fez o atleta ir duas vezes ao departamento médico do clube.

"Nós conversamos de lesão na última coletiva e, realmente, era o que eu tinha falado, não tinha tido nenhuma lesão muscular e, só neste ano, acabei tendo duas. Não sei se é por conta do calendário ter achatado mais o campeonato, os jogos, por causa da Copa no fim do ano, e as viagens acabaram sobrecarregando um pouco", ressaltou Victor Luís.

Após desfalcar o time em três partidas, o jogador voltou aos treinos com o restante do elenco alvinegro. O lateral estava no período de transição do DM para as atividades com bola, mas já está totalmente à disposição de Marquinhos Santos.

ASSISTA A COLETIVA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil