Robinson de Castro sai em defesa de Marquinhos Santos: "ele está fazendo um bom trabalho"

Alvo de críticas por parte de alguns torcedores do Ceará, o treinador Marquinhos Santos foi defendido e elogiado pelo presidente do clube, Robinson de Castro. Em participação ao programa Jogada 2º tempo, da Verdinha, o mandatário alvinegro reforçou as qualidades de Marquinhos e pediu que a torcida avaliasse o desempenho de todo o elenco.

"Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Ele substituiu um grande treinador e eu sei que isso não é fácil. Quando o time vai mal não significa que ele treinou mal, muitas vezes os atletas também não ajudam. Não quero que avaliaem só o Marquinhos, avaliem também os atletas e a diretoria", destacou Robinson.

Meta para o segundo turno

Para o dirigente, a cobrança agora é que o time aumente sua média de pontos da Série A. Buscar ficar entre os dez primeiros colocados é o foco do Vozão para o segundo turno.

"Temos que aumentar nossa média. Lutar para ficar entre os dez. Sem querer esticar demais também", finalizou.

ASSISTA A ENTREVISTA:

