Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil no encerramento das Olimpíadas de Tóquio

Em nota, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) informou nesta quarta-feira (4) que Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Confirma o comunicado abaixo:

"Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A ginasta subiu ao pódio duas vezes (ouro no salto, prata no individual geral), sendo a primeira brasileira a conquistar duas medalhas numa mesma edição de Jogos, além de ter conquistado as duas primeiras medalhas da história na Ginástica Artística feminina".

Assim, Rebeca Andrade permanece em Tóquio até o fim do evento, não retornando ao Brasil com o restante da equipe da Ginástica Artística nesta quarta-feira (4). O treinador, Francisco Porath, também continua no Japão.

