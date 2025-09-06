Paz sobre luta do Fortaleza para seguir na Série A: 'Acredito muito que vamos conseguir'

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, ao recepcionar o novo técnico da equipe, Martín Palermo, comentou sobre a luta contra o rebaixamento que o clube enfrenta. O dirigente tricolor acredita na permanência do time e afirma que o grupo deve focar jogo a jogo para seguir na Série A.

Além disso, projetou o duelo contra o Vitória, que vai ser realizado no próximo sábado (16), às 16h, na Arena Castelão. Para o confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Paz pediu a presença de 40 mil torcedores para empurrar o Leão de volta ao caminho das vitórias na estreia do novo treinador argentino.

VEJA VÍDEO DA ENTREVISTA DE MARCELO PAZ:

* Sob supervisão de Crisneive Silveira