Raí Ramos diz que Mancini utiliza semana aberta de treinos para treinar valências e variações

O elenco do Ceará chegou ao quarto dia consecutivo de treinamentos e tem pelo menos mais três pela frente antes de encarar o Vila Nova-GO, segunda-feira (10), pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro. Nesse longo intervalo entre jogos, o técnico Vágner Mancini tem aproveitado para testar variações e aprimorar pontos fortes do elenco alvinegro.

Foi o que afirmou o lateral-direito Raí Ramos, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (6), na sede do clube. "Para nós, atletas, esse tempo é muito bom. A gente consegue treinar valências que muitas vezes não conseguimos ao longo do campeonato por conta do calendário. O professor (Mancini) tem trabalhado muitos aspectos com a gente, naquilo que a gente pode potencializar. Estamos trabalhando em cima disso para continuar evoluindo e seguir firme com o objetivo principal, que é o acesso", disse o camisa 2.

De forma específica, Raí comentou sobre as mudanças a que tem se adaptado dentro de algumas variações feitas por Mancini, como por exemplo jogar com linha de cinco. Diferentemente do que muitos torcedores podem pensar, no entanto, Raí afirma que quando a opção é por começar a formação com cinco jogadores, ele, como lateral direito, ganha um papel mais ofensivo.

"Jogando com linha de cinco, acho que tenho função um pouquinho diferente, talvez um pouco mais ofensiva, mas sem deixar de ter a responsabilidade defensiva. Acho que isso é o principal fator de mudança na minha posição. Mas a gente está muito bem preparado para jogar com linha de cinco ou de quatro, a gente tem variações, Mancini tem trabalhado aspectos táticos para gente ter soluções dentro dos jogos", explicou.

Ideia de jogo

Raí comentou sobre as características que o técnico do Vovô busca para a equipe. O lateral do Alvinegro também entende que os jogadores estão conseguindo absorver o perfil de jogo que o treinador quer aplicar e por isso o Ceará vem conquistando melhores resultados.

"No dia a dia ele trabalha muito as variações táticas. Ele tem a ideia de jogo dele, gosta de um time que tem a posse de bola, que jogue para frente, um time que tem imposição física e dentro dessas valências ele trabalha muito a parte tática com a gente. Gosta de um time compacto, que tenha coragem pra jogar e acho que estamos assimilando muito bem", analisa.

Por falar em tabela, Raí Ramos se referiu à chegada do Ceará no G-4 como uma primeira meta alcançada. A próxima, e mais difícil, é manter-se dentro da zona de classificação por toda a Série B, que é uma competição longa e de muita oscilação.

“Tem que ter muito foco, continuar trabalhando muito forte para permanência, que é o mais importante. A gente tem trabalhado muito em cima disso, conversado muito sobre isso", garante.