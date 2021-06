Radialista de São Paulo define futebol nordestino como 'lixo' e 'porcaria' em debate

O radialista paulista Domênico Gatto, locutor e apresentador da Energia 97FM, utilizou os termos 'lixo' e 'porcaria' em debate sobre o futebol nordestino durante um programa esportivo. Em bate-papo com outros jornalistas, o profissional disse que nenhum clube da região iria se classificar à Libertadores.

"Mano, vocês estão loucos. Vocês estão se baseando em duas rodadas. O Alê se baseia na Copa do Nordeste que é uma porcaria, um lixo. Desculpa, com todo o respeito, é uma porcaria. O Bahia é o mais forte desses, talvez nem lute para não cair, mas também não vai chegar à Libertadores, é uma porcaria também, outro lixo. Vou falar que o Ceará é uma potência? É uma porcaria”, declarou.

As afirmações tiveram repercussão negativa nas redes sociais, com internautas ressaltando que a fala foi uma ação de xenofobia - discriminação por alguém que é oriundo de fora da região. Um dos protestos foi realizado pelo atacante paraibano Arthur Cabral, revelado na base do Ceará.

Legenda: Comentário do atacante Arthur Cabral sobre comentário do jornalista Domênico Gatto Foto: reprodução

Atualmente no Basel, da Suíça, o atleta comentou em trecho que "algumas equipes nordestinas, hoje, são muito melhores, mais organizadas, mais estruturadas (inclusive pagando bem e em dia) do que muitas equipes consideradas grandes do Sul/Sudeste do Brasil”.

Justificativa

Através do Instagram, Gatto gravou um vídeo pedindo desculpas e concedeu explicações. O jornalista afirmou que o programa tem um cunho mais humorístico e que se refere no programa ao nível técnico do futebol nordestino.

"O que eu falei lá é que o time, os jogadores são tecnicamente muito fracos, se é que vocês conseguem me entender agora para não precisar ficar desenhando na lousa. Agora se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas. Espero que isso fique esclarecido de uma forma ou de outra, de uma vez por todas, porque é brincadeira o que estão fazendo", declarou.

Sob alegação de que tinha uma sogra cearense e familiares no Nordeste, encerrou falando que considera a região muito bonita. “Jamais falei algo da região, muito pelo contrário, gosto bastante, até falei no meu twitter que é um lugar que Deus caprichou um pouco mais porque é muito bonito lá, então pelo amor de Deus gente, vocês estão de brincadeira, para de ‘mimimi’ meu”, finalizou.