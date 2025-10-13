Questão sobre futebol cearense cai no vestibular da UECE e repercute nas redes sociais

A 1ª fase do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE) aconteceu neste domingo (12), com a prova de conhecimentos gerais. Uma das questões envolveu o futebol cearense e acabou repercutindo nas redes sociais.

A questão número 67 da prova, abordou a fundação dos três maiores times do estado: Ceará, Fortaleza e Ferroviário. O enunciado revisita os primeiros nomes desses clubes, afirmando que as agremiações fazem parte da história social e cultural da cidade de Fortaleza. O exercício exigia do aluno um exame sobre três afirmações e a marcação do item correto.



Em contato com o Diário do Nordeste, a Universidade explicou que o conteúdo aborda o item 3 do conteúdo programático previsto no edital: “3. Sociedade: 3.1. Práticas corporais no Ceará: aspectos históricos, sociais, geográficos, políticos, econômicos e culturais."



Legenda: A questão 67 da prova aborda a fundação dos três maiores clubes do estado: Ceará, Fortaleza e Ferroviário Foto: Reprodução / UECE



A resposta correta para a questão é a letra C. Todas as afirmações são verdadeiras.

Universidade ainda reforçou seu objetivo de valorizar a memória do futebol cearense e manifestou satisfação na repercussão positiva da questão, reafirmando seu compromisso de contribuir para o pensamento crítico e o pertencimento cultural dos candidatos. Confira a nota:

"No caso do componente de Educação Física, a questão em análise buscou valorizar a memória do esporte cearense, reconhecer a cultura local e estimular reflexões sobre o fenômeno do torcedor, entre o chamado torcedor misto (que apoia tanto equipes locais quanto de fora do estado) e o torcedor "raiz" (fiel apenas a times do seu estado), compreendendo esse aspecto como parte constitutiva da identidade cultural do Ceará.

A CEV/Uece manifesta satisfação com a repercussão positiva da questão e reafirma que a prova do Vestibular é também um instrumento de reflexão e formação cidadã, contribuindo para o pensamento crítico e o pertencimento cultural dos candidatos", disse a Universidade em contato com a redação.

A Federação Cearense de Futebol exaltou a questão nas suas redes sociais.

FORMATO DA PROVA

A prova de conhecimentos gerais conta com 85 questões objetivas, abrangendo as áreas de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Educação Física e Língua Estrangeira), Ciências Humanas (Filosofia, Sociologia, Geografia e História) e Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Química e Matemática).

A 2ª fase, com as provas específicas e a redação, acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025.