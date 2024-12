Quanto o Fortaleza pode ganhar de premiação na Série A do Brasileirão? Veja valores

O Fortaleza luta na última rodada da Série A do Brasileirão 2024 por uma vaga no G-4, posição que renderia uma premiação de mais de R$ 40 milhões ao Leão. O Tricolor do Pici terá no domingo (8) um confronto direto contra o Internacional, na Arena Castelão.

Caso vença a partida, o Fortaleza termina a Série A na quarta colocação. Em caso de empate, termina na quinta colocação. Por fim, caso seja derrotado pelo Internacional, o Tricolor do Pici encerra o Brasileirão 2024 na quinta posição da tabela.

Legenda: Pochettino, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Internacional Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com a vaga na fase de grupos da Libertadores confirmada matematicamente, o grande diferencial da posição final na tabela é de fato a premiação. Os valores ainda não foram confirmados oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No entanto, previsões que têm como base as premiações anteriores e os reajustes naturais com a inflação apontam que o quarto colocado deve receber uma premiação de cerca de R$ 40,9 milhões, enquanto o quinto embolsaria cerca de R$ 38,5 milhões.

PREMIAÇÃO PROVÁVEL NA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2024