Fortaleza informa reforço de segurança em site do sócio-torcedor após suspeita de vazamentos

Após relatos de sócios-torcedores do Fortaleza nas redes sociais, no sábado (11), sobre clonagem de cartões de créditos vinculados ao sistema do clube, o Tricolor se posicionou oficialmente sobre o assunto nesta segunda-feira (13) e afirma que “tomou todas as medidas necessárias para a resolução do problema”.

Em nota oficial divulgada, o Fortaleza diz que investigava sobre possíveis problemas na plataforma do programa de sócios desde o dia 6 de janeiro e informou também que procurou sócios-torcedores que reclamaram do problema para coletar informações e buscar soluções. A nota não traz, no entanto, uma conclusão sobre a investigação interna feita pelo clube.

O Tricolor garante, no entanto, que fez uma “revisão abrangente de acessos, sistemas e procedimentos internos, além de ações específicas para o fortalecimento da estrutura de segurança”. A orientação para qualquer sócio-torcedor que identificar movimentações suspeitas com o cartão de crédito utilizado na plataforma do clube é entrar em contato pelos canais oficiais do Fortaleza.

O Diário do Nordeste conversou com alguns torcedores que suspeitam de vazamento no sistema do sócio e os relatos são de clonagem tanto em cartão virtual quanto físico. Muitos dos casos ocorreram a partir de dezembro, período marcado por renovações e adesões, mas alguns torcedores também se referiram a problemas mais antigos.

De acordo com o site oficial do sócio-torcedor, o Fortaleza conta hoje com um quadro de 40.574 associados.

O Diário do Nordeste também procurou a Polícia Civil, no sábado (11), para saber se foi registrada alguma queixa a respeito do assunto, mas até o momento não obteve resposta.

Veja a nota completa do Fortaleza:

Sobre o caso de clonagem de cartões, o programa de Sócio Fortaleza informa que tomou todas as medidas necessárias para a resolução do problema desde que surgiram os primeiros casos.

Diante da situação, iniciamos, no dia 06/01/2025, uma força-tarefa interna para investigar os fatos e identificar as causas do ocorrido e se possui relação com o nosso sistema. Também entramos em contato com sócios para coletar mais detalhes, entender os padrões e tranquilizá-los de que estamos trabalhando em estreita colaboração com as empresas parceiras que operam conosco (gateway de pagamento, operadora de cartão, equipes de TI e da prestadora de serviço), com o objetivo de resolver a questão o mais rapidamente possível e garantir a segurança de todos os nossos usuários.

Como parte das medidas adotadas, realizamos uma revisão abrangente de acessos, sistemas e procedimentos internos, além de ações específicas para o fortalecimento da nossa estrutura de segurança. Pedimos que qualquer sócio(a) que identifique movimentações suspeitas entre em contato imediatamente pelos nossos canais oficiais para que possamos oferecer o suporte necessário.

Agradecemos a compreensão e a confiança de todos.