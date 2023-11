Quanto ganha o campeão da Libertadores? Veja os valores milionário para Fluminense e Boca Jrs.

O campeão da Copa Libertadores, que será decidida nesse sábado (4), vai receber um valor milionário de premiação. Cerca de US$ 18 milhões, aproximadamente R$ 91 milhões, serão entregues a Fluminense ou Boca Juniors. O valor, que já é 22% maior que da temporada passada, vai contar com US$ 300 mil, cerca de R$ 1,5 milhão por vitória na fase de grupos.

Se o Fluminense ficar com a taça, ele vai receber R$ 91 milhões mais US$ 900 mil, cerca de R$ 4,5 milhões, em decorrência das três vitórias na fase de grupos. Ou seja, o tricolor pode receber de premiação R$ 95,5 milhões.

Enquanto que o Boca Juniors pode receber ainda mais. Isso porque a equipe argentina venceu quatro jogos na fase de grupos. Então caso seja campeão, o Boca vai receber R$ 91 milhões pelo título e mais US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões) de bônus, ou seja, pode receber um prêmio de R$ 97 milhões.

PREMIAÇÃO