Fluminense disponibilizará telão na Cinelândia para torcedores que não vão à final da Libertadores

O Fluminense informou, nesta quinta-feira (02), que disponibilizará um telão na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, para que os torcedores possam assistir a final da Libertadores com o Boca Juniors, marcado para este sábado (04), às 17h (horário de Brasília), no Maracanã. O evento será gratuito.

Os Tricolores poderão assistir à final da @libertadoresbr em um telão na Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro. O evento é em praça pública, sem cobrança de ingresso.



Todas as informações >> https://t.co/pQWbq6d2IN pic.twitter.com/DZSKeL1lmf — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 2, 2023

O torcedor que desejar assistir, no entanto, precisará ficar atento com o cronograma, pois haverá bloqueios ao entorno da praça. O fechamento das ruas está previsto para as 11h, mesmo horário em que será interrompido o serviço do VLT dentro do perímetro de interdição. Os que optarem ir de metrô deverão desembarcar na estação Cinelândia e utilizar as saídas C, D e E. Os acessos A, B e C também estarão fechados.



O Fluminense informou também que a Polícia Militar fará revistas para impedir que as pessoas entrem com qualquer objeto que possa ser utilizado como arma. Serão instalados também postos médicos, Rua Pedro Lessa e na Rua Treze de Maio, e banheiros químicos.

BOCA JUNIORS JOGA COMO MANDANTE

Foi divulgada também nesta quinta-feira a bola da final da Libertadores. Ela será branca com vários em detalhes em azul, além de trazer os logos de Boca Juniors, Fluminense e da competição.

Através da bola oficial, confirmou-se que o clube argentino jogará como mandante da partida, o que é algo natural uma vez que o Boca Juniors terminou a fase de grupos da Libertadores na primeira colocação do Grupo F, com 13 pontos, três a mais do que o Fluminense, líder do Grupo D.O Boca Juniors, no entanto, não venceu nenhum jogo no mata-mata. O clube argentino despachou todos os seus adversários nos pênaltis (Nacional-URU, Racing-ARG e Palmeiras). Já o Fluminense venceu todos no tempo normal (Argentinos Juniors-ARG, Olimpia-PAR e Internacional).