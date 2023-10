Como conseguir gratuidade para a final da Libertadores 2023? Veja o que é necessário

As gratuidades para a final da Conmebol Libertadores começaram a ser distribuídas na manhã desta sexta-feira (27). As entradas podem ser solicitadas por adultos maiores de 60 anos, crianças menores de 12 e pessoas com deficiência.

O Fluminense enfrenta o Boca Juniors em jogo único da final da competição no dia 4 de novembro, às 17h (de Brasília). O duelo será no Maracanã. Quem vencer a partida, fica com a taça. Caso haja empate, o duelo vai para a prorrogação. Se o resultado persistir, a disputa será nos pênaltis.

As solicitações deverão ser feitas até às 9h (de Brasília) do dia 28 de outubro. Os torcedores receberão as confirmações no e-mail a partir do dia 1º de novembro. Os setores LESTE (Inferior e Superior) e OESTE (Inferior e Superior) estão destinados à torcida mista. O setor NORTE (Inferior e Superior) se destina exclusivamente para a torcida do BOCA JUNIORS e o setor SUL (Inferior e Superior) se destina exclusivamente para a torcida do FLUMINENSE.

Veja como realizar o pedido de gratuidade: