Qual técnico mais venceu o Clássico-Rei no Brasileirão de pontos corridos?

Ceará e Fortaleza voltam a campo para disputar mais um Clássico-Rei nesta quinta-feira (6). As equipes se enfrentam em momento decisivo do Campeonato Brasileiro, a competição mais importante para ambos. Na era dos pontos corridos, Vovô e Tricolor se enfrentaram nove vezes. Você sabe qual treinador mais venceu o jogo de maior rivalidade do estado? E qual equipe venceu mais vezes o duelo?

A era do Brasileirão de pontos corridos iniciou em 2003. No entanto, os times só começaram a duelar na elite do futebol nacional, neste formato, a partir de 2019. Daquele ano até 2022 e depois em 2025, já que o Alvinegro sofreu rebaixamento nos dois anos anteriores. Ao todo, foram sete vitórias para o Vovô contra duas do Leão do Pici. Os times não empataram nenhuma vez.

Nos confrontos, o Alvinegro foi comandado por sete profissionais diferentes: Adilson Batista, Dorival Júnior, Enderson Moreira, Guto Ferreira, Marquinhos Santos, Tiago Nunes e Léo Condé. Guto foi quem mais liderou a equipe, com três participações, e é também o maior vencedor. O treinador paulista superou o Tricolor em todos os desafios do Brasileirão.

Já o Fortaleza teve apenas três técnicos nesse período: Rogério Ceni, Marcelo Chamusca e Vojvoda à beira do campo. O argentino, aliás, foi o que mais liderou a equipe, somando cinco partidas diante do maior rival. No entanto, venceu a equipe alvinegra apenas uma vez na elite do futebol nacional.

Em 2025, Léo Condé venceu o Clássico no comando do Ceará ainda na 13ª rodada do Brasileirão. No returno, vai encontrar o estreante Martín Palermo, que sentirá pela primeira vez a atmosfera do confronto e, claro, lutar pela vitória.

As equipes chegam para o confronto em contextos diferentes. Enquanto o Alvinegro busca se afastar cada vez mais do Z-4, o Tricolor luta para escapar do descenso. O décimo confronto entre os times no Brasileiro de pontos corridos será nesta quinta-feira (6), a partir das 20h (de Brasília). O duelo, válido pela 32ª rodada do Brasileirão, será na Arena Castelão.

2019

03/08/2019: Ceará 2 - 1 Fortaleza (Brasileirão - 13ª rodada) - Enderson Moreira x Ceni

10/11/2019: Fortaleza 1 - 0 Ceará (Brasileirão - 32ª rodada) - Rogério Ceni x Adilson Batista

2020

02/09/2020: Ceará 1 - 0 Fortaleza (Brasileirão - 7ª rodada) - Guto Ferreira x Rogério Ceni

20/12/2020: Fortaleza 0 - 2 Ceará (Brasileirão - 26ª rodada) - Marcelo Chamusca x Guto Ferreira

2021

01/08/2021: Ceará 3 - 1 Fortaleza (Brasileirão - 14ª rodada) - Guto Ferreira x Vojvoda

17/11/2021: Fortaleza 0 - 4 Ceará (Brasileirão - 33ª rodada) - Vojvoda x Tiago Nunes

2022

01/06/2022: Fortaleza 0 - 1 Ceará (Brasileirão - 3ª rodada) - Vojvoda x Dorival Júnior

14/08/2022: Ceará 0 - 1 Fortaleza (Brasileirão - 22ª rodada) - Marquinhos Santos x Vojvoda

2025