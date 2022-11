Qual combinação o Fortaleza precisa para conseguir vaga na Pré-Libertadores; veja cenários

Restando duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza segue com o sonho vivo de conquistar uma vaga na Libertadores. Para isso, o Tricolor não depende mais apenas de si, precisa de uma combinação de resultados e tropeços de adversários diretos. O fim da 36ª rodada e a vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG fez com que o Leão perdesse mais uma posição e ainda viu o time carioca entrar também na briga por uma vaga na Pré-Libertadores.

O Fortaleza ocupa atualmente a 11ª colocação da Série A do Brasileirão e luta para se classificar pelo segundo ano consecutivo para a Libertadores. O Tricolor do Pici está a três pontos da zona de classificação para o torneio internacional. Como está fora da zona de classificação, o Leão depende também dos resultados de seus concorrentes para ficar entre os oito primeiros do Brasileirão e disputar novamente a Libertadores.

O Fortaleza ainda disputará duas partidas antes do fim da Série A do Brasileirão. Nesta quarta-feira (9), a equipe recebe o Red Bull Bragantino na Arena Castelão, às 20h30. No próximo domingo (13), a equipe viaja para encarar o Santos na Vila Belmiro, às 16h.

BRASILEIROS NA LIBERTADORES

Oito equipes brasileiras irão disputar a próxima edição da Copa Libertadores. Destas oito, seis se classificam de maneira direta para a fase de grupos da competição internacional, enquanto outras duas garantem vaga na fase preliminar, a Pré-Libertadores. Cinco das oito vagas já estão preenchidas: Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Flamengo já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores 2023.

VAGAS EM ABERTO PARA A LIBERTADORES

Com cinco equipes já classificadas para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, resta apenas uma vaga para a fase de grupos e outras duas para a fase Pré-Libertadores. Nesse contexto, sete times ainda estão vivos na luta pela classificação para o torneio: Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, São Paulo, Botafogo, Fortaleza e Santos.

RECORTE DA CLASSIFICAÇÃO

6º | Athletico-PR | 54 pontos | 15 vitórias | 36 jogos

7º | América-MG | 52 pontos | 15 vitórias | 36 jogos

8º | Atlético-MG | 52 pontos | 13 vitórias | 36 jogos

9º | São Paulo | 51 pontos | 12 vitórias | 36 jogos

10º | Botafogo | 50 pontos | 14 vitórias | 36 jogos

11º | Fortaleza| 49 pontos | 13 vitórias | 36 jogos

12º | Santos | 47 pontos | 12 vitórias | 36 jogos

PROBABILIDADE DO FORTALEZA IR À LIBERTADORES

De acordo com dados do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem, no atual contexto, 16,9% de chance de classificação para a próxima edição da Libertadores. Já segundo o blog Espião Estatístico, que contou com o auxílio do economista Bruno Imaizumi, o Fortaleza não tem mais chances de classificação para a fase de grupos da Libertadores, mas ainda tem 9% de chance de ir para a Pré-Libertadores.

Outro site estatístico também fez as projeções do Fortaleza para a classificação à Libertadores. O portal Chance de Gol aponta que o Leão tem 10,6% de terminar entre os oito primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

RAIO-X CASO O FORTALEZA FAÇA 6 PONTOS EM 2 JOGOS

Em teoria, ultrapassa Athletico-PR, América-MG, Atlético-MG, São Paulo e Botafogo

É ultrapassado pelo Athletico-PR caso o Furacão faça pelo menos 2 pontos em 2 jogos

É ultrapassado pelo América-MG caso o Coelho faça pelo menos 3 pontos em 2 jogos

É ultrapassado pelo Atlético-MG caso o Galo faça pelo menos 4 pontos em 2 jogos

É ultrapassado pelo São Paulo caso o Tricolor faça 6 pontos em 2 jogos

É ultrapassado pelo Botafogo caso o Glorioso faça 6 pontos em 2 jogos

RAIO-X CASO O FORTALEZA FAÇA 4 PONTOS EM 2 JOGOS

Em teoria, ultrapassa América-MG, Atlético-MG, São Paulo e Botafogo

É ultrapassado pelo América-MG caso o Coelho faça pelo menos 1 ponto em 2 jogos

É ultrapassado pelo Atlético-MG caso o Galo faça pelo menos 2 pontos em 2 jogos

É ultrapassado pelo São Paulo caso o Tricolor faça pelo menos 3 pontos em 2 jogos

É ultrapassado pelo Botafogo caso o Glorioso faça pelo menos 3 pontos em 2 jogos

RAIO-X CASO O FORTALEZA FAÇA 3 PONTOS EM 2 JOGOS

Em teoria, ultrapassa Atlético-MG, São Paulo e Botafogo

É ultrapassado pelo Atlético-MG caso o Galo faça pelo menos 1 pontos em 2 jogos

É ultrapassado pelo São Paulo caso o Tricolor faça pelo menos 2 pontos em 2 jogos

É ultrapassado pelo Botafogo caso o Glorioso faça pelo menos 3 pontos em 2 jogos

RAIO-X CASO O FORTALEZA FAÇA MENOS DE 3 PONTOS EM 2 JOGOS

Caso o Fortaleza some menos de três pontos nas duas rodadas restantes, a equipe chega apenas até 51 pontos, atingindo no máximo a nona colocação ao final do Campeonato Brasileiro, e daria assim adeus às possibilidades de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América.

