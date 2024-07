Quais as prioridades de contratações do Ceará na janela? | CearáCast

Com o fim do transfer ban, o departamento de futebol do Ceará entra em ação para trazer reforços na janela de transferências do segundo semestre de 2024. O episódio debate as carências que o elenco alvinegro apresenta e o que Léo Condé precisa para melhorar o desempenho do time na Série B.

O CearáCast tem apresentação de Samuel Conrado e conta com comentários do jornalista do Sistema Verdes Mares Daniel Farias e do torcedor do Vozão Gustavo Melo. Quantos reforços o clube deve trazer? E quais as posições que mais necessitam de contratações? O episódio traz detalhes.

ASSISTA O CEARÁCAST