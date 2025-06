Quais as chances do Brasil sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029?

O Brasil oficializou o desejo de ser sede da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2029. O anúncio foi feito na última sexta-feira (20), nos Estados Unidos. A proposta brasileira foi bem recebida pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, que demonstrou entusiasmo com a possibilidade.

"Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da FIFA. Coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível", afirmou Samir Xaud, presidente da CBF. O bom desempenho dos clubes nacionais no torneio atual — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, empolgou os torcedores.

Caso seja escolhido, o país sediará pela primeira vez o torneio com o novo modelo, que se assemelha ao formato tradicional da Copa do Mundo de seleções, realizado em um intervalo de quatro anos.

FORTE CONCORRÊNCIA

Apesar da movimentação brasileira, a concorrência é forte. A Espanha surge como candidata a receber sozinha o torneio, repetindo o modelo dos EUA em 2025. O Marrocos, inicialmente interessado em sediar o evento individualmente, agora cogita uma candidatura conjunta com Portugal e Espanha — os três países serão sede da Copa do Mundo de 2030. A Austrália também demonstrou interesse, após o êxito da Copa do Mundo Feminina em 2023, embora ainda não tenha oficializado a proposta.

Segundo o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, nenhuma decisão foi tomada até o momento, e há espaço para diferentes regiões do mundo — inclusive a América do Sul — receberem o evento. Há ainda especulações de que os Estados Unidos possam sediar uma segunda edição consecutiva, em razão do apelo comercial e da força dos patrocinadores locais.

A edição de 2029 está prevista para acontecer entre junho e julho, mantendo o formato com 32 clubes. Caso o Brasil seja escolhido como sede, o país terá direito a uma vaga extra — além das quatro destinadas aos campeões da Libertadores entre 2025 e 2028 e outras duas vagas via ranking da Conmebol. Clubes como Al-Ahli (Ásia), Pyramis (África), Cruz Azul (Concacaf) e PSG (Europa) já garantiram presença na segunda edição.

Com a candidatura oficializada, o Brasil inicia uma corrida que promete ser intensa até a definição da sede. Mais do que um evento esportivo, a realização da Copa do Mundo de Clubes de 2029 pode representar um novo capítulo na história recente do país como anfitrião de grandes competições internacionais.