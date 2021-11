Público de Ceará e Fortaleza cresce 2 mil em média a cada jogo, desde início da liberação

Historicamente, Ceará e Fortaleza costumam levar públicos grandiosos em seus jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, estando sempre entre as melhores médias nacionais, em apoio maciço de suas apaixonadas torcidas. Arquibancadas com mais de 30 mil pessoas eram frequentes até a proibição de torcedor no estádio devido à pandemia desde março do ano passado. Só agora em outubro os clubes estão reencontrando o calor dos amantes do futebol. Com o retorno liberado, os clubes da Série A têm crescimento de dois mil torcedores, em média, a cada jogo.

As autoridades foram ampliando o número progressivamente. A partir desta segunda-feira, o público pode ser de 80% da capacidade (na Arena, cerca de 51 mil). Ainda que o volume não corresponda à média histórica, a presença do torcedor também cresce gradativamente.

Em nove jogos com presença de público de Ceará (4) e Fortaleza (5), o número de 10 mil torcedores ainda não foi alcançado, mas a cada jogo a presença aumenta mais, já que o torcedor vai ficando mais confiante em comparecer, adaptado aos protocolos.

Mais apoio

O primeiro jogo com público após a liberação foi Fortaleza 0x3 Atlético/GO no dia 2 de outubro, com 2.785 presentes. No último jogo do Leão, pela Copa do Brasil, foram 9.518 presentes diante do Galo pela Copa do Brasil, no maior público do futebol cearense em 2021.

Legenda: O Fortaleza contou com grande apoio da torcida na vitória contra o Athletico/PR no Castelão e venceu por 3 a 0 Foto: KID JUNIOR

O primeiro jogo com público do Alvinegro foi no dia 6 de outubro de 2021, com 2.810 presentes no 0 a 0 contra o Internacional. Já no último domingo, o Vovô levou seu maior público em 2021, na vitória contra o Fluminense por 1 a 0, com 8.095 presentes.

Legenda: A torcida do Ceará compareceu em bom número ao Castelão para apoiar o Vovô na vitória contra o Fluminense Foto: KID JUNIOR

Lista de jogos do Fortaleza com público

Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG - Copa do Brasil - 9.518 presentes

Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR - Brasileirão - 7.011

Fortaleza 0 x 3 Flamengo - Brasileirão - 4.052

Fortaleza 1 x 0 Grêmio - Brasileirão - 3.499

Fortaleza 0 x 3 Atlético-GO - Brasileirão - 2.785

Lista de jogos do Ceará com público

Ceará 1x0 Fluminense - Brasileirão - 8.095 presentes

Ceará 1 x 2 Palmeiras - Brasileirão - 6.204

Ceará 2 x 2 Bragantino - Brasileirão - 4.573

Ceará 0 x 0 Internacional - Brasileirão - 2.810

Assim, tendência é de públicos cada vez maiores nos jogos de Ceará e Fortaleza. O Leão terá 5 jogos como mandante, entre eles o Clássico-Rei no dia 17, enquanto o Alvinegro terá 4 jogos em casa.

Jogos em casa que faltam para o Leão

10/11 - 21:30 - Fortaleza x São Paulo

17/11 - 21:30 - Fortaleza x Ceará

20/11 - 19h - Fortaleza x Palmeiras

27/11 - 21h - Fortaleza x Juventude

08/12 - 21h - Fortaleza x Bahia

Jogos em casa que faltam para o Vovô

07/11 - 20:30 - Ceará x Cuiabá

14/11 - 19h - Ceará x Sport

23/11 - 21h - Ceará x Corinthians

03/12 - 21h - Ceará x América/MG