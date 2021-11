Contra o Corinthians, Fortaleza tentará manter invencibilidade contra times paulistas em 2021

Passada a derrota para o América-MG, o Fortaleza agora volta as atenções para o Corinthians, adversário do próximo sábado (6), às 17 horas, em São Paulo. No duelo, o Tricolor tentará manter o bom retrospecto que possui contra times paulistas neste ano, já que não perdeu para nenhum time de São Paulo em 2021.

O time de Juan Pablo Vojvoda já enfrentou Corinthians, São Paulo, Bragantino, Palmeiras e Santos e não foi derrotado por nenhum. Até aqui, foram cinco jogos contra equipes paulistas, com cinco vitórias e dois empates.

No 1º turno, o Corinthians foi derrotado pelo Leão do Pici por 1 a 0, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O time paulista que o Fortaleza mais enfrentou (e teve melhor aproveitamento) foi o São Paulo, com duas vitórias e um empate em três jogos, incluindo a classificação às semifinais da Copa do Brasil.

A missão do Fortaleza é de manter o bom desempenho contra os paulistas não apenas neste sábado, mas nos próximos jogos, tendo em vista que enfrentará, na sequência, São Paulo (C) e Bragantino (F). Depois do Clássico-Rei contra o Ceará, vai encarar os outros dois paulistas da Série A, Palmeiras (C) e Santos (F).

JOGOS DO FORTALEZA CONTRA TIMES PAULISTAS EM 2021

Fortaleza 1 x 0 Corinthians - 11ª rodada

São Paulo 0 x 1 Fortaleza - 12ª rodada

Fortaleza 1 x 0 Bragantino - 13ª rodada

Palmeiras 2 x 3 Fortaleza - 15ª rodada

Fortaleza 1 x 1 Santos - 16ª rodada

São Paulo 2 x 2 Fortaleza - Quartas de final da Copa do Brasil

Fortaleza 3 x 1 São Paulo - Quartas de final da Copa do Brasil