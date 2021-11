Técnico do São Paulo, Rogério Ceni descarta contratação de Felipe Alves, goleiro do Fortaleza

O técnico Rogério Ceni tem início positivo no São Paulo. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no último domingo (31), o treinador do Tricolor Paulista já foi perguntado sobre planejamento para 2022 e um nome surgiu: o do goleiro Felipe Alves, do Fortaleza. Entretanto, Ceni descartou o interesse em contratar o arqueiro leonino.

"Com relação a Arão, Diego e Felipe Alves, são três ótimos profissionais com quem trabalhei, tenho no mais alto conceito e fariam bem para qualquer equipe no Brasil. Mas em momento algum foi solicitado para a direção. Eu sei o momento que o São Paulo atravessa, talvez o torcedor não saiba o momento, a verdade, o todo, o tamanho da situação em que nos encontramos", disse em entrevista coletiva.

Felipe Alves foi titular durante toda a passagem de Rogério Ceni pelo Fortaleza. Era goleiro de confiança do treinador, que sempre elogiou também a qualidade do camisa 12 em sair jogando com os pés e contribuir para o modelo de jogo da equipe.

Felipe Alves tem contrato com o Fortaleza até 2023. Porém, hoje, ele é reserva de Marcelo Boeck. O técnico Juan Pablo Vojvoda não tem um único titular definido e faz alternância entre os goleiros. Joga quem estiver em melhor momento, enquanto quem falhar, acaba sendo sacado da equipe.