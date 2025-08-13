PSG x Tottenham pela Supercopa da Uefa: horário, onde assistir, palpites e escalações

Paris Saint-Germain e Tottenham entram em campo nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), pela Supercopa da Uefa, no estádio Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.

A partida envolve o Campeão da Uefa Champions League, o time parisiense, contra o da Uefa Europa League, conquistada pelos Spurs.

A competição abre oficialmente a temporada 2025/26 europeia, antes do início das principais ligas nacionais.

COMO CHEGAM AS EQUIPES

Vice-campeão do Mundial de Clubes da FIFA em julho, o PSG espera continuar o ciclo de vitórias.

Após o sucesso da temporada passada, Luis Enrique mantém a espinha dorsal da equipe com dois reforços: o goleiro Lucas Chevalier e o zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi, cuja contratação foi oficializada nesta terça-feira, mas que não foi relacionado.

Chevalier substitui o ídolo italiano Gianluigi Donnarumma, que foi um dos destaques do título europeu, foi dispensado do jogo por Luis Enrique para negociar com o Manchester City e já se despediu do clube.

Legenda: O Tottenham foi campeão da Liga Europa ao vencer o Manchester United Foto: Divulgação / @SpursOfficial

Já os Spurs, 'salvaram' a temporada com o título da Europa League ao bater o Manchester United. A campanha na Premier League foi ruim e a 17ª colocação fez a direção trocar de treinador: Thomas Frank chega para o lugar de Ange Postecoglou. Frank fará sua estreia oficial nesta quarta-feira.

Esta semana, o clube se despediu do sul-coreano Son Heung-min, ídolo por toda última década. Assim, a equipe contratou o atacante ganês Mohammed Kudus.

Onde assistir

TNT e HBO Max

Palpites

inter@

Prováveis escalações

PSG

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Tottenham

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Johnson, Richarlison e Kudus.