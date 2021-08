PSG fecha contratação de Lionel Messi; acompanhe a chegada do craque a Paris

O atacante argentino Lionel Messi é o novo reforço do Paris Saint-Germain (PSG). Eleito seis vezes o melhor jogador do mundo e apontado como maior ídolo da história do Barcelona, o astro concluiu a negociação nesta terça-feira (10) e vai atuar ao lado de Neymar e Mbappe no clube francês.

Acompanhe a chegada do craque a Paris

[11:12]: Reação da torcida após Messi aparecer na janela do aeroport

[11:04]: Mais detalhes do aceno de Messi

[10:54]: Messi aparece em janela de aeroporto e já acena para fãs

[10:51] : Vídeo do PSG mostra um frame com Messi e uma camisa encoberta entre as camisas 10 e 7 de Neymar e Mbappé. Craque argentino usará número diferente

[10:45] : PSG começa a movimentar as redes sociais

[10:41] : Lionel Messi já desembarcou em Paris. Fica expectativa pelo plano de saída do jogador do aeroporto

[10:33]: Avião de Messi acaba de aterrissar em Paris

[10:25]: Centenas de torcedores do PSG já se concentram no aeroporto de Paris

[10:20]: Neymar já comemora a chegada de Messi em postagem em rede social

Legenda: Neymar comemora chegada de Messi Foto: Instagram

Acerto confirmado

O empresário e pai do atleta, Jorge Messi, confirmou o acerto para repórteres no momento em que embarcavam em um aeroporto da Espanha. No momento, o avião com a família do astro cruzou a fronteira dos países e sobrevoa a França. A expectativa é de um anúncio oficial até quarta (11).

Legenda: A esposa de Messi, Antonela Rocuzzo, postou foto dentro da aeronave e falou em uma nova aventura com o marido e os três filhos Foto: reprodução / Instagram

Salário de Messi no PSG

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferência do mercado da bola, o contrato de Messi será de dois anos com possibilidade de renovação até o meio de 2024. O salário acordado é próximo de 35 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 214 milhões).

Desde segunda (9), torcedores do PSG aguardam a chegada do argentino nas ruas de Paris. A ESPN revelou que o clube reservou a Torre Eiffel e deve utilizá-la para confirmar Messi.

Camisa de Messi no PSG

O número de Messi no PSG ainda não foi anunciado. Dono da camisa 10 da Argentina e, por anos, com a mesma numeração no Barcelona, o astro não deve utilizá-la na nova equipe. Segundo o jornal espanhol Marca, o argentino recusou proposta de Neymar para ficar com a 10, que hoje é do brasileiro.

O veículo da Espanha revelou que há duas opções preferidas para Messi: 19 ou 30. A primeira foi a escolhida antes de ocupar a 10 no Barcelona, enquanto a outra marcou a estreia no Barça. A decisão é importante para os acordos comerciais do PSG.

Legenda: Lionel Messi é o novo reforço do PSG para a temporada de 2021-2022 Foto: AFP

Saída do Barcelona

Messi deixa o Barcelona após atuar em 778 partidas, sendo responsável por 672 gols e 268 assistências. A trajetória rendeu 35 títulos e 78 prêmios. O vínculo foi iniciado em 2000, com a estreia no profissional em 2004 - até então, o único clube do atacante argentino na carreira.

Segundo a diretoria da equipe, por meio de nota, apesar da intenção de ambas as partes de renovação, "obstáculos econômicos e estruturais" foram empecilhos para a continuidade da relação. Além do PSG, o Manchester City também monitorava o atleta.

As imagens do astro foram retiradas do estádio Camp Nou, em Barcelona, nesta terça (10). Confira o comunicado oficial:

Legenda: Messi e a esposa em avião que leva o craque a Paris Foto: Instagram

COMUNICADO DO BARCELONA:

"Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos económicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga).

Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos. O Barça agradece de todo o coração ao jogador o seu contributo para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional."

